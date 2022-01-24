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Video: Одна цигарка забрала життя жінки – пожежа у центрі Києва

Гримала по батареях та кликала на допомогу. Але, на жаль, ніхто не чув і не здогадався, що то за дивний звук. Лише згодом мешканці багатоповерхівки в центрі Києва вжахнулися, бо самі ледь не пішли на той світ! Невимовне нещастя - немічна жінка не змогла самотужки вибратися з палаючої квартири.[read_more_news] А коли надійшла професійна допомога - було вже запізно. Якої фатальної помилки припустилася загибла? Зверніть увагу, бо дехто робить це по кілька разів на день.

Одна цигарка забрала життя жінки – пожежа у центрі Києва
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Гримала по батареях та кликала на допомогу.

Але, на жаль, ніхто не чув і не здогадався, що то за дивний звук.

Лише згодом мешканці багатоповерхівки в центрі Києва вжахнулися, бо самі ледь не пішли на той світ!

Невимовне нещастя – немічна жінка не змогла самотужки вибратися з палаючої квартири. Також по темі: Бабуся та троє онуків згоріли живцем на очах у дідуся - страшна пожежа на Чернігівщині

А коли надійшла професійна допомога – було вже запізно.

Якої фатальної помилки припустилася загибла?

Зверніть увагу, бо дехто робить це по кілька разів на день.

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ICTV / Надзвичайні новини / Одна цигарка забрала життя жінки – пожежа у центрі Києва / 24.01.2022 19:37
24.01.2022 19:37

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