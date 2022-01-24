Одна цигарка забрала життя жінки – пожежа у центрі Києва

Гримала по батареях та кликала на допомогу.

Але, на жаль, ніхто не чув і не здогадався, що то за дивний звук.

Лише згодом мешканці багатоповерхівки в центрі Києва вжахнулися, бо самі ледь не пішли на той світ!

Невимовне нещастя – немічна жінка не змогла самотужки вибратися з палаючої квартири. Також по темі: Бабуся та троє онуків згоріли живцем на очах у дідуся - страшна пожежа на Чернігівщині

А коли надійшла професійна допомога – було вже запізно.

Якої фатальної помилки припустилася загибла?

Зверніть увагу, бо дехто робить це по кілька разів на день.