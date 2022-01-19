Бабуся та троє онуків згоріли живцем на очах у дідуся – страшна пожежа на Чернігівщині

НОМЕР КАРТКИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:

4149 4991 1234 259 Тетяна Дебела, родичка постраждалих

Одразу чотири життя забрала страшна пожежа на Чернігівщині.

Живцем згоріли троє маленьких дітей та їхня бабуся.

Важко навіть уявити, який шок і відчай пережив нещасний дідусь.

Адже чоловік бачив, як полум’я пожирає дім і найрідніших людей у ньому, на власні очі. Також по темі: Не послухала рідних і загинула страшною смертю! Пожежа на Львівщині

Але витягнути їх з пекельної пастки просто не мав можливості.

Це дуже моторошна трагедія цілої родини.