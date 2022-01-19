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Video: Бабуся та троє онуків згоріли живцем на очах у дідуся – страшна пожежа на Чернігівщині

НОМЕР КАРТКИ ДЛЯ ДОПОМОГИ: 4149 4991 1234 259 Тетяна Дебела, родичка постраждалих Одразу чотири життя забрала страшна пожежа на Чернігівщині. Живцем згоріли троє маленьких дітей та їхня бабуся. Важко навіть уявити, який шок і відчай пережив нещасний дідусь. Адже чоловік бачив, як полум’я пожирає дім і найрідніших людей у ньому, на власні очі. [read_more_news] Але витягнути їх з пекельної пастки просто не мав можливості. Це дуже моторошна трагедія цілої родини.

Бабуся та троє онуків згоріли живцем на очах у дідуся – страшна пожежа на Чернігівщині
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НОМЕР КАРТКИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:
4149 4991 1234 259 Тетяна Дебела, родичка постраждалих

Одразу чотири життя забрала страшна пожежа на Чернігівщині.

Живцем згоріли троє маленьких дітей та їхня бабуся.

Важко навіть уявити, який шок і відчай пережив нещасний дідусь.

Адже чоловік бачив, як полум’я пожирає дім і найрідніших людей у ньому, на власні очі. Також по темі: Не послухала рідних і загинула страшною смертю! Пожежа на Львівщині

Але витягнути їх з пекельної пастки просто не мав можливості.

Це дуже моторошна трагедія цілої родини.

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ICTV / Надзвичайні новини / Бабуся та троє онуків згоріли живцем на очах у дідуся – страшна пожежа на Чернігівщині / 19.01.2022 19:56
19.01.2022 19:56

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