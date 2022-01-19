Бабушка и трое внуков сгорели заживо на глазах у дедушки — страшный пожар на Черниговщине

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4149 4991 1234 259 Тетяна Дебела, родичка постраждалих

Сразу четыре жизни унес страшный пожар на Черниговщине.

Живьем сгорели трое маленьких детей и их бабушка.

Трудно даже представить, какой шок и отчаяние пережил несчастный дедушка.

Ведь мужчина видел, как пламя пожирает дом и самых родных людей в нем, своими глазами. Также по теме: Ослушалась родных и погибла страшной смертью! Пожар во Львовской области

Но вытащить их из адской ловушки просто не имел возможности.

Это очень жуткая трагедия целой семьи.