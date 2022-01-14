Ослушалась родных и погибла страшной смертью! Пожар во Львовской области

Не вняла родным и погибла страшной смертью.

Во Львовской области внук нашел свою бабушку уже мертвой и едва успел спасти ее дом от полного уничтожения огнем.

Старушка хотела согреться и неосторожно набросала в печку дров, но не заметила, как одно полено выпало и подожгло пол.

Родные бедной пенсионерки шокированы, ведь самостоятельно передвигаться женщина практически уже не могла.

Холод – это злейший враг.