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Video: Ослушалась родных и погибла страшной смертью! Пожар во Львовской области

Не вняла родным и погибла страшной смертью. Во Львовской области внук нашел свою бабушку уже мертвой и едва успел спасти ее дом от полного уничтожения огнем. Старушка хотела согреться и неосторожно набросала в печку дров, но не заметила, как одно полено выпало и подожгло пол. Родные бедной пенсионерки шокированы, ведь самостоятельно передвигаться женщина практически уже не могла. Холод – это злейший враг.

Ослушалась родных и погибла страшной смертью! Пожар во Львовской области
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Не вняла родным и погибла страшной смертью.

Во Львовской области внук нашел свою бабушку уже мертвой и едва успел спасти ее дом от полного уничтожения огнем.

Старушка хотела согреться и неосторожно набросала в печку дров, но не заметила, как одно полено выпало и подожгло пол.

Родные бедной пенсионерки шокированы, ведь самостоятельно передвигаться женщина практически уже не могла.

Холод – это злейший враг.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ослушалась родных и погибла страшной смертью! Пожар во Львовской области / 14.01.2022 19:30
14.01.2022 19:30

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