Не послухала рідних і загинула страшною смертю! Пожежа на Львівщині

Не послухала рідних і загинула страшною смертю.

На Львівщині онук знайшов свою бабцю вже мертвою та ледь встиг врятувати її будинок від повного знищення вогнем.

Старенька хотіла зігрітися та необережно накидала в пічку дров, але не помітила, як одне поліно випало та підпалило підлогу.

Рідні бідолашної пенсіонерки шоковані, адже самостійно пересуватися жінка практично вже не могла.

Холод – то лютий ворог.