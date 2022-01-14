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Video: Не послухала рідних і загинула страшною смертю! Пожежа на Львівщині

Не послухала рідних і загинула страшною смертю. На Львівщині онук знайшов свою бабцю вже мертвою та ледь встиг врятувати її будинок від повного знищення вогнем. Старенька  хотіла зігрітися та необережно накидала в пічку дров, але не помітила, як одне поліно випало та підпалило підлогу. Рідні бідолашної пенсіонерки шоковані, адже самостійно пересуватися жінка практично вже не могла. Холод - то лютий ворог.

Не послухала рідних і загинула страшною смертю! Пожежа на Львівщині
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Не послухала рідних і загинула страшною смертю.

На Львівщині онук знайшов свою бабцю вже мертвою та ледь встиг врятувати її будинок від повного знищення вогнем.

Старенька  хотіла зігрітися та необережно накидала в пічку дров, але не помітила, як одне поліно випало та підпалило підлогу.

Рідні бідолашної пенсіонерки шоковані, адже самостійно пересуватися жінка практично вже не могла.

Холод – то лютий ворог.

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ICTV / Надзвичайні новини / Не послухала рідних і загинула страшною смертю! Пожежа на Львівщині / 14.01.2022 19:30
14.01.2022 19:30

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