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Video: Одна сигарета унесла жизнь женщины — пожар в центре Киева

Стучала по батареям и звала на помощь. Но, к сожалению, никто не слышал и не догадался, что это за странный звук. Лишь впоследствии жители многоэтажки в центре Киева ужаснулись, потому что сами едва не пошли на мир! Невыразимое несчастье - немощная женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры.[read_more_news] А когда поступила профессиональная помощь – было уже поздно. Какой роковой ошибки допустила погибшая? Обратите внимание, потому что некоторые делают это по несколько раз в день.

Одна сигарета унесла жизнь женщины — пожар в центре Киева
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Стучала по батареям и звала на помощь.

Но, к сожалению, никто не слышал и не догадался, что это за странный звук.

Лишь впоследствии жители многоэтажки в центре Киева ужаснулись, потому что сами едва не пошли на мир!

Невыразимое несчастье — немощная женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры. Также по теме: Бабушка и трое внуков сгорели заживо на глазах у дедушки - страшный пожар на Черниговщине

А когда поступила профессиональная помощь – было уже поздно.

Какой роковой ошибки допустила погибшая?

Обратите внимание, потому что некоторые делают это по несколько раз в день.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Одна сигарета унесла жизнь женщины — пожар в центре Киева / 24.01.2022 19:37
24.01.2022 19:37

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