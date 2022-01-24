Одна сигарета унесла жизнь женщины — пожар в центре Киева

Стучала по батареям и звала на помощь.

Но, к сожалению, никто не слышал и не догадался, что это за странный звук.

Лишь впоследствии жители многоэтажки в центре Киева ужаснулись, потому что сами едва не пошли на мир!

Невыразимое несчастье — немощная женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры. Также по теме: Бабушка и трое внуков сгорели заживо на глазах у дедушки - страшный пожар на Черниговщине

А когда поступила профессиональная помощь – было уже поздно.

Какой роковой ошибки допустила погибшая?

Обратите внимание, потому что некоторые делают это по несколько раз в день.