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Video: Нічна пожежа в Одесі – постраждалі воліють позбутися винуватця трагедії

Шестеро людей постраждали, одна квартира та три балкони вигоріли вщент - такі руйнівні наслідки нічної пожежі в Одесі. На початку четвертої ночі до служби порятунку надійшов тривожний виклик. Люди благали приїхати та врятувати їх від пожежі. Надзвичайники екстрено примчали на виклик. Майже годину рятувальники боролися з нищівною стихією. Хто саме постраждав?[read_more_news] В якому люди стані? Що говорить винуватець трагедії? Нашим кореспондентам вдалося з ним поговорити. Це просто жах. Самі подивіться.

Нічна пожежа в Одесі – постраждалі воліють позбутися винуватця трагедії
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Шестеро людей постраждали, одна квартира та три балкони вигоріли вщент – такі руйнівні наслідки нічної пожежі в Одесі.

На початку четвертої ночі до служби порятунку надійшов тривожний виклик.

Люди благали приїхати та врятувати їх від пожежі.

Надзвичайники екстрено примчали на виклик.

Майже годину рятувальники боролися з нищівною стихією.

Хто саме постраждав? Також по темі: Не послухала рідних і загинула страшною смертю! Пожежа на Львівщині

В якому люди стані?

Що говорить винуватець трагедії?

Нашим кореспондентам вдалося з ним поговорити.

Це просто жах.

Самі подивіться.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нічна пожежа в Одесі – постраждалі воліють позбутися винуватця трагедії / 02.02.2022 20:17
02.02.2022 20:17

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