Video: Нічна пожежа в Одесі – постраждалі воліють позбутися винуватця трагедії

Шестеро людей постраждали, одна квартира та три балкони вигоріли вщент - такі руйнівні наслідки нічної пожежі в Одесі. На початку четвертої ночі до служби порятунку надійшов тривожний виклик. Люди благали приїхати та врятувати їх від пожежі. Надзвичайники екстрено примчали на виклик. Майже годину рятувальники боролися з нищівною стихією. Хто саме постраждав?[read_more_news] В якому люди стані? Що говорить винуватець трагедії? Нашим кореспондентам вдалося з ним поговорити. Це просто жах. Самі подивіться.