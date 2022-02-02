Ночной пожар в Одессе — пострадавшие мечтают избавиться от виновника трагедии

Шесть человек пострадали, одна квартира и три балкона выгорели дотла — такие разрушительные последствия ночного пожара в Одессе.

В начале четвертой ночи в службу спасения поступил тревожный вызов.

Люди умоляли приехать и спасти их от пожара.

Чрезвычайники экстренно примчались по вызову.

Почти час спасатели боролись со сокрушительной стихией.

Кто именно пострадал?

В каком состоянии люди? Также по теме: Ослушалась родных и погибла страшной смертью! Пожар во Львовской области

Что говорит виновник трагедии?

Нашим корреспондентам удалось с ним поговорить.

Это просто ужас.

Сами посмотрите.