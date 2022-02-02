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Video: Ночной пожар в Одессе — пострадавшие мечтают избавиться от виновника трагедии

Шесть человек пострадали, одна квартира и три балкона выгорели дотла - такие разрушительные последствия ночного пожара в Одессе. В начале четвертой ночи в службу спасения поступил тревожный вызов. Люди умоляли приехать и спасти их от пожара. Чрезвычайники экстренно примчались по вызову. Почти час спасатели боролись со сокрушительной стихией. Кто именно пострадал? В каком состоянии люди?[read_more_news] Что говорит виновник трагедии? Нашим корреспондентам удалось с ним поговорить. Это просто ужас. Сами посмотрите.

Ночной пожар в Одессе — пострадавшие мечтают избавиться от виновника трагедии
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Шесть человек пострадали, одна квартира и три балкона выгорели дотла — такие разрушительные последствия ночного пожара в Одессе.

В начале четвертой ночи в службу спасения поступил тревожный вызов.

Люди умоляли приехать и спасти их от пожара.

Чрезвычайники экстренно примчались по вызову.

Почти час спасатели боролись со сокрушительной стихией.

Кто именно пострадал?

В каком состоянии люди? Также по теме: Ослушалась родных и погибла страшной смертью! Пожар во Львовской области

Что говорит виновник трагедии?

Нашим корреспондентам удалось с ним поговорить.

Это просто ужас.

Сами посмотрите.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ночной пожар в Одессе — пострадавшие мечтают избавиться от виновника трагедии / 02.02.2022 20:17
02.02.2022 20:17

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