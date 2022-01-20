Небіжчиця із проламаною головою та кошик з пораненою кицькою. Загадкове вбивство у Дніпрі

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Спотворена мертва жінка з проломленим черепом, ім’я якої не можуть з’ясувати вже кілька днів.

Моторошна детективна історія з Дніпра.

Бездиханну незнайомку з розтрощеним обличчям знайшли біля центрального ринку – поряд із покинутою недобудовою.

А напередодні просто в кількох метрах звідти – перехожі натрапили на кошик, всередині якого була кицька – з кульовим пораненням. Також по темі: Селяни випадково знайшли в криниці жінку - її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син

Згодом виявиться, що це не збіг.

Відео з камер спостереження доведе – саме та жінка несла саме той кошик з твариною.

Ймовірно, прямувала до ветеринарної клініки.

Що ж за жах розігрався потім?

Кому знадобилося розправлятися з жінкою та її домашнім улюбленцем?

Подивіться уважно, можливо Ви – допоможете розкрити цю загадкову драму.