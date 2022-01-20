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Video: Небіжчиця із проламаною головою та кошик з пораненою кицькою. Загадкове вбивство у Дніпрі

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ З ВОЛОНТЕРАМИ - (097) 507-92-99 Спотворена мертва жінка з проломленим черепом, ім’я якої не можуть з'ясувати вже кілька днів. Моторошна детективна історія з Дніпра. Бездиханну незнайомку з розтрощеним обличчям знайшли біля центрального ринку - поряд із покинутою недобудовою. А напередодні просто в кількох метрах звідти - перехожі натрапили на кошик, всередині якого була кицька - з кульовим пораненням.  [read_more_news] Згодом виявиться, що це не збіг. Відео з камер спостереження доведе - саме та жінка несла саме той кошик з твариною. Ймовірно, прямувала до ветеринарної клініки. Що ж за жах розігрався потім? Кому знадобилося розправлятися з жінкою та її домашнім улюбленцем? Подивіться уважно, можливо Ви - допоможете розкрити цю загадкову драму.

Небіжчиця із проламаною головою та кошик з пораненою кицькою. Загадкове вбивство у Дніпрі
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ З ВОЛОНТЕРАМИ – (097) 507-92-99

Спотворена мертва жінка з проломленим черепом, ім’я якої не можуть з’ясувати вже кілька днів.

Моторошна детективна історія з Дніпра.

Бездиханну незнайомку з розтрощеним обличчям знайшли біля центрального ринку – поряд із покинутою недобудовою.

А напередодні просто в кількох метрах звідти – перехожі натрапили на кошик, всередині якого була кицька – з кульовим пораненням.   Також по темі: Селяни випадково знайшли в криниці жінку - її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син

Згодом виявиться, що це не збіг.

Відео з камер спостереження доведе – саме та жінка несла саме той кошик з твариною.

Ймовірно, прямувала до ветеринарної клініки.

Що ж за жах розігрався потім?

Кому знадобилося розправлятися з жінкою та її домашнім улюбленцем?

Подивіться уважно, можливо Ви – допоможете розкрити цю загадкову драму.

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ICTV / Надзвичайні новини / Небіжчиця із проламаною головою та кошик з пораненою кицькою. Загадкове вбивство у Дніпрі / 20.01.2022 19:58
20.01.2022 19:58

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