Селяни випадково знайшли в криниці жінку – її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син

Понад годину по шию у холодній воді провела жителька села Врублівки на Житомирщині.

Шістдесятип’ятирічна селянка впала у криницю на подвір‘ї своєї подруги.

Жінка мала усі шанси загинути, адже її слабкі крики про допомогу односельці почули не одразу. Також по темі: Випала з кабіни і застрягла під колесами трактора - неймовірний порятунок дитини на Рівненщині

Та й витягнути мокру та важку людину з глибокого колодязя людям виявилося не під силу.

І тут вони згадали про сина сусідки, який працює у рятувальній частині.

Чоловік саме гостював у матері в селі і звісно, відмовити у допомозі не міг.

Як тривала операція, у якій була залучена уся сім‘я рятувальника, у якому стані нині жінка і яким чином вона взагалі опинилася за крок від смерті?

Історія із хепі-ендом.