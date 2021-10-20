Video: Селяни випадково знайшли в криниці жінку – її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син
Понад годину по шию у холодній воді провела жителька села Врублівки на Житомирщині.
Шістдесятип'ятирічна селянка впала у криницю на подвір‘ї своєї подруги.
Жінка мала усі шанси загинути, адже її слабкі крики про допомогу односельці почули не одразу. [read_more_news]
Та й витягнути мокру та важку людину з глибокого колодязя людям виявилося не під силу.
І тут вони згадали про сина сусідки, який працює у рятувальній частині.
Чоловік саме гостював у матері в селі і звісно, відмовити у допомозі не міг.
Як тривала операція, у якій була залучена уся сім‘я рятувальника, у якому стані нині жінка і яким чином вона взагалі опинилася за крок від смерті?
Історія із хепі-ендом.
Селяни випадково знайшли в криниці жінку – її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син