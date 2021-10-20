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Video: Селяни випадково знайшли в криниці жінку – її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син

Понад годину по шию у холодній воді провела жителька села Врублівки на Житомирщині. Шістдесятип'ятирічна селянка впала у криницю на подвір‘ї своєї подруги. Жінка мала усі шанси загинути, адже її слабкі крики про допомогу односельці почули не одразу. [read_more_news] Та й витягнути мокру та важку людину з глибокого колодязя людям виявилося не під силу. І тут вони згадали про сина сусідки, який працює у рятувальній частині. Чоловік саме гостював у матері в селі і звісно, відмовити у допомозі не міг. Як тривала операція, у якій була залучена уся сім‘я рятувальника, у якому стані нині жінка і яким чином вона взагалі опинилася за крок від смерті? Історія із хепі-ендом.

Селяни випадково знайшли в криниці жінку – її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син
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Понад годину по шию у холодній воді провела жителька села Врублівки на Житомирщині.

Шістдесятип’ятирічна селянка впала у криницю на подвір‘ї своєї подруги.

Жінка мала усі шанси загинути, адже її слабкі крики про допомогу односельці почули не одразу. Також по темі: Випала з кабіни і застрягла під колесами трактора - неймовірний порятунок дитини на Рівненщині

Та й витягнути мокру та важку людину з глибокого колодязя людям виявилося не під силу.

І тут вони згадали про сина сусідки, який працює у рятувальній частині.

Чоловік саме гостював у матері в селі і звісно, відмовити у допомозі не міг.

Як тривала операція, у якій була залучена уся сім‘я рятувальника, у якому стані нині жінка і яким чином вона взагалі опинилася за крок від смерті?

Історія із хепі-ендом.

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ICTV / Надзвичайні новини / Селяни випадково знайшли в криниці жінку – її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син / 20.10.2021 20:29
20.10.2021 20:29

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