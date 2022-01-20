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Video: Покойница с проломанной головой и корзина с раненой кошкой. Загадочное убийство в Днепре

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С ВОЛОНТЕРАМИ - (097) 507-92-99 Искаженная мертвая женщина с проломленным черепом, имя которой не могут выяснить уже несколько дней. Жуткая детективная история из Днепра. Бездыханную незнакомку с размозженным лицом нашли возле центрального рынка - рядом с заброшенным недостроем. А накануне прямо в нескольких метрах оттуда - прохожие наткнулись на корзину, внутри которой была кошка  - с пулевым ранением. [read_more_news] Впоследствии окажется, что это не совпадение. Видео с камер наблюдения докажет - именно та женщина несла именно ту корзину с животным. Вероятно, направлялась в ветеринарную клинику. Что за ужас разыгрался потом? Кому понадобилось расправляться с женщиной и ее домашним питомцем? Посмотрите внимательно, возможно Вы – поможете раскрыть эту загадочную драму.

Покойница с проломанной головой и корзина с раненой кошкой. Загадочное убийство в Днепре
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С ВОЛОНТЕРАМИ — (097) 507-92-99

Искаженная мертвая женщина с проломленным черепом, имя которой не могут выяснить уже несколько дней.

Жуткая детективная история из Днепра.

Бездыханную незнакомку с размозженным лицом нашли возле центрального рынка — рядом с заброшенным недостроем.

А накануне прямо в нескольких метрах оттуда — прохожие наткнулись на корзину, внутри которой была кошка  — с пулевым ранением. Также по теме: Селяне случайно нашли в колодце женщину - ее на глазах у всех героически спас соседский сын

Впоследствии окажется, что это не совпадение.

Видео с камер наблюдения докажет — именно та женщина несла именно ту корзину с животным.

Вероятно, направлялась в ветеринарную клинику.

Что за ужас разыгрался потом?

Кому понадобилось расправляться с женщиной и ее домашним питомцем?

Посмотрите внимательно, возможно Вы – поможете раскрыть эту загадочную драму.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Покойница с проломанной головой и корзина с раненой кошкой. Загадочное убийство в Днепре / 20.01.2022 19:58
20.01.2022 19:58

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