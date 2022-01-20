Покойница с проломанной головой и корзина с раненой кошкой. Загадочное убийство в Днепре

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Искаженная мертвая женщина с проломленным черепом, имя которой не могут выяснить уже несколько дней.

Жуткая детективная история из Днепра.

Бездыханную незнакомку с размозженным лицом нашли возле центрального рынка — рядом с заброшенным недостроем.

А накануне прямо в нескольких метрах оттуда — прохожие наткнулись на корзину, внутри которой была кошка — с пулевым ранением. Также по теме: Селяне случайно нашли в колодце женщину - ее на глазах у всех героически спас соседский сын

Впоследствии окажется, что это не совпадение.

Видео с камер наблюдения докажет — именно та женщина несла именно ту корзину с животным.

Вероятно, направлялась в ветеринарную клинику.

Что за ужас разыгрался потом?

Кому понадобилось расправляться с женщиной и ее домашним питомцем?

Посмотрите внимательно, возможно Вы – поможете раскрыть эту загадочную драму.