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Video: Небезпечну банду з Донеччини затримали на гарячому – незвані гості виносили все, що могли

Віджимали пластикові вікна, поки господарів не було вдома, вдирались у приватні будинки та виносили все, що могли. А потім здавали у ломбард. На Донеччині поліцейські затримали цілу банду серійних крадіїв, яка гастролювала по різних містах області. На рахунку ділків лише офіційно понад вісім епізодів лише за місяць. [read_more_news] Останнім стало пограбування звичайної пенсіонерки, яка і застукала злодіїв на гарячому. А вже за кілька днів – обличчям у асфальт цей кримінальний квартет вкладали спецпризначенці. Подивіться – від таких незваних гостей зараз ніхто не застрахований.

Небезпечну банду з Донеччини затримали на гарячому – незвані гості виносили все, що могли
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Віджимали пластикові вікна, поки господарів не було вдома, вдирались у приватні будинки та виносили все, що могли.

А потім здавали у ломбард.

На Донеччині поліцейські затримали цілу банду серійних крадіїв, яка гастролювала по різних містах області.

На рахунку ділків лише офіційно понад вісім епізодів лише за місяць. Також по темі: Зухвала банда тримала у страху Шостку на Сумщині - четверо бандитів навели там шороху

Останнім стало пограбування звичайної пенсіонерки, яка і застукала злодіїв на гарячому.

А вже за кілька днів – обличчям у асфальт цей кримінальний квартет вкладали спецпризначенці.

Подивіться – від таких незваних гостей зараз ніхто не застрахований.

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ICTV / Надзвичайні новини / Небезпечну банду з Донеччини затримали на гарячому – незвані гості виносили все, що могли / 09.02.2022 20:03
09.02.2022 20:03

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