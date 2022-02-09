Небезпечну банду з Донеччини затримали на гарячому – незвані гості виносили все, що могли

Віджимали пластикові вікна, поки господарів не було вдома, вдирались у приватні будинки та виносили все, що могли.

А потім здавали у ломбард.

На Донеччині поліцейські затримали цілу банду серійних крадіїв, яка гастролювала по різних містах області.

На рахунку ділків лише офіційно понад вісім епізодів лише за місяць. Також по темі: Зухвала банда тримала у страху Шостку на Сумщині - четверо бандитів навели там шороху

Останнім стало пограбування звичайної пенсіонерки, яка і застукала злодіїв на гарячому.

А вже за кілька днів – обличчям у асфальт цей кримінальний квартет вкладали спецпризначенці.

Подивіться – від таких незваних гостей зараз ніхто не застрахований.