Опасную банду из Донецкой области задержали с поличным — незваные гости выносили все, что могли

Отжимали пластиковые окна, пока хозяев не было дома, врывались в частные дома и выносили все, что могли.

А потом сдавали в ломбард.

В Донецкой области полицейские задержали целую банду серийных воров, которая гастролировала по разным городам области.

На счету дельцов только официально более восьми эпизодов всего за месяц. Также по теме: Дерзкая банда держала в страхе Шостку на Сумщине - четверо бандитов навели там суеты

Последним стало ограбление обычной пенсионерки, которая и застукала воров с поличным.

А уже через несколько дней – лицом в асфальт этот криминальный квартет вкладывали спецназовцы.

Посмотрите – от таких незваных гостей сейчас никто не застрахован.