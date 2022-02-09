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Video: Опасную банду из Донецкой области задержали с поличным — незваные гости выносили все, что могли

Отжимали пластиковые окна, пока хозяев не было дома, врывались в частные дома и выносили все, что могли. А потом сдавали в ломбард. В Донецкой области полицейские задержали целую банду серийных воров, которая гастролировала по разным городам области. На счету дельцов только официально более восьми эпизодов всего за месяц. [read_more_news] Последним стало ограбление обычной пенсионерки, которая и застукала воров с поличным. А уже через несколько дней – лицом в асфальт этот криминальный квартет вкладывали спецназовцы. Посмотрите – от таких незваных гостей сейчас никто не застрахован.

Опасную банду из Донецкой области задержали с поличным — незваные гости выносили все, что могли
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Отжимали пластиковые окна, пока хозяев не было дома, врывались в частные дома и выносили все, что могли.

А потом сдавали в ломбард.

В Донецкой области полицейские задержали целую банду серийных воров, которая гастролировала по разным городам области.

На счету дельцов только официально более восьми эпизодов всего за месяц. Также по теме: Дерзкая банда держала в страхе Шостку на Сумщине - четверо бандитов навели там суеты

Последним стало ограбление обычной пенсионерки, которая и застукала воров с поличным.

А уже через несколько дней – лицом в асфальт этот криминальный квартет вкладывали спецназовцы.

Посмотрите – от таких незваных гостей сейчас никто не застрахован.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Опасную банду из Донецкой области задержали с поличным — незваные гости выносили все, что могли / 09.02.2022 20:03
09.02.2022 20:03

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