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Video: Наркотики надають крила? У Києві чоловік вилетів з вікна 5 поверху і вижив

У столиці чоловік вирішив політати. Щоправда, крила йому подарували наркотики. Відлетів у вирій цей персонаж аж з п'ятого поверху. Але птах із нього поганенький, тож каменем гепнувся на асфальт. Тут же збіглися і його друзяки, аби подивитися, як той стогне в калюжі крові на землі. [read_more_news] Уся ця люта дикість відбувалася просто на очах у сусідів. І вони кажуть - не дуже й здивовані. От тільки не впевнені, що цей нещасний - стрибнув сам.

Наркотики надають крила? У Києві чоловік вилетів з вікна 5 поверху і вижив
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У столиці чоловік вирішив політати.

Щоправда, крила йому подарували наркотики.

Відлетів у вирій цей персонаж аж з п’ятого поверху.

Але птах із нього поганенький, тож каменем гепнувся на асфальт.

Тут же збіглися і його друзяки, аби подивитися, як той стогне в калюжі крові на землі. Також по темі: Задушила дворічного сина і вистрибнула у вікно - трагедія у Харкові

Уся ця люта дикість відбувалася просто на очах у сусідів.

І вони кажуть – не дуже й здивовані.

От тільки не впевнені, що цей нещасний – стрибнув сам.

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ICTV / Надзвичайні новини / Наркотики надають крила? У Києві чоловік вилетів з вікна 5 поверху і вижив / 04.02.2022 20:15
04.02.2022 20:15

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