Наркотики надають крила? У Києві чоловік вилетів з вікна 5 поверху і вижив

У столиці чоловік вирішив політати.

Щоправда, крила йому подарували наркотики.

Відлетів у вирій цей персонаж аж з п’ятого поверху.

Але птах із нього поганенький, тож каменем гепнувся на асфальт.

Тут же збіглися і його друзяки, аби подивитися, як той стогне в калюжі крові на землі. Також по темі: Задушила дворічного сина і вистрибнула у вікно - трагедія у Харкові

Уся ця люта дикість відбувалася просто на очах у сусідів.

І вони кажуть – не дуже й здивовані.

От тільки не впевнені, що цей нещасний – стрибнув сам.