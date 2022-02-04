Наркотики придают крылья? В Киеве мужчина вылетел из окна 5 этажа и выжил

В столице мужчина решил полетать.

Правда, крылья ему подарили наркотики.

Улетел в теплые края этот персонаж аж с пятого этажа.

Но птица из него плохая, поэтому камнем шлепнулся на асфальт.

Тут же сбежались и его друзья, чтобы посмотреть, как тот стонет в луже крови на земле. Также по теме: Задушила двухлетнего сына ремнем от халата и вышла в окно – трагедия в Харькове

Вся эта яростная дикость происходила прямо на глазах у соседей.

И они говорят – не очень и удивлены.

Вот только не уверены, что этот несчастный – прыгнул сам.