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Video: Наркотики придают крылья? В Киеве мужчина вылетел из окна 5 этажа и выжил

В столице мужчина решил полетать. Правда, крылья ему подарили наркотики. Улетел в теплые края этот персонаж аж с пятого этажа. Но птица из него плохая, поэтому камнем шлепнулся на асфальт. Тут же сбежались и его друзья, чтобы посмотреть, как тот стонет в луже крови на земле. [read_more_news] Вся эта яростная дикость происходила прямо на глазах у соседей. И они говорят – не очень и удивлены. Вот только не уверены, что этот несчастный – прыгнул сам.

Наркотики придают крылья? В Киеве мужчина вылетел из окна 5 этажа и выжил
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В столице мужчина решил полетать.

Правда, крылья ему подарили наркотики.

Улетел в теплые края этот персонаж аж с пятого этажа.

Но птица из него плохая, поэтому камнем шлепнулся на асфальт.

Тут же сбежались и его друзья, чтобы посмотреть, как тот стонет в луже крови на земле. Также по теме: Задушила двухлетнего сына ремнем от халата и вышла в окно – трагедия в Харькове

Вся эта яростная дикость происходила прямо на глазах у соседей.

И они говорят – не очень и удивлены.

Вот только не уверены, что этот несчастный – прыгнул сам.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Наркотики придают крылья? В Киеве мужчина вылетел из окна 5 этажа и выжил / 04.02.2022 20:15
04.02.2022 20:15

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