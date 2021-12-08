Задушила двухлетнего сына ремнем от халата и вышла в окно – трагедия в Харькове

Невыразимая ужасная трагедия в Харькове.

В спальном районе города 36-летняя женщина пыталась покончить с собой и выбросилась из окна 4 этажа.

Когда на место примчались копы и медики, женщина уже лежала под окнами многоэтажки.

И от того, что она рассказала – волосы на голове становятся дыбом.

Оказывается, там в квартире остался 2-летний сын Денис.

Ребенок мертв, потому что перед тем, как выпрыгнуть в окно женщина собственноручно задушила малого прядью от халата.

С переломом таза и ребер неадекватную женщину экстренно госпитализировали в больницу. Также по теме: В Херсоне коп переехал ребенка и скрылся

Хотя травмы и не легкие, жить она будет.

А вот ее маленького Дениса, к сожалению, спасти так и не удалось.

Ребенок умер еще до прибытия медиков.

Какая сила подтолкнула женщину на такой страшный шаг?

Не поверите, но соседи называют ее любящей и заботливой матерью.

Говорят: она с мужем очень ждали первенца.

И уверяют: отродясь бы не подумали, что она способна на такое зверство!