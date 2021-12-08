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Video: Задушила дворічного сина і вистрибнула у вікно – трагедія у Харкові

Невимовна жахлива трагедія у Харкові. У спальному районі міста 36-річна жінка намагалася вкоротити собі віку і викинулася з вікна 4 поверху. Коли на місце примчали копи та медики, жінка вже лежала під вікнами багатоповерхівки. І від того, що вона розповіла - волосся на голові стає дибки. Виявляється, там у квартирі залишився її 2-річний син Денис. Дитина мертва, бо ж перед тим, як вистрибнути у вікно жінка власноруч задушила малого пасмом від халата. З переламом тазу та ребер неадекватну жінку екстрено госпіталізували до лікарні.[read_more_news] Хоч травми і не легкі, жити вона буде. А от її маленького Дениса, на жаль, врятувати так і не вдалося. Дитина померла ще до прибуття медиків. Яка ж сила підштовхнула жінку на такий страшний крок? Не повірити, але сусіди називають її люблячою та турботливою матір'ю. Кажуть: вона з чоловіком дуже чекали на первістка. І запевняють: зроду б не подумали, що вона здатна на таке звірство!

Задушила дворічного сина і вистрибнула у вікно – трагедія у Харкові
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Невимовна жахлива трагедія у Харкові.

У спальному районі міста 36-річна жінка намагалася вкоротити собі віку і викинулася з вікна 4 поверху.

Коли на місце примчали копи та медики, жінка вже лежала під вікнами багатоповерхівки.

І від того, що вона розповіла – волосся на голові стає дибки.

Виявляється, там у квартирі залишився її 2-річний син Денис.

Дитина мертва, бо ж перед тим, як вистрибнути у вікно жінка власноруч задушила малого пасмом від халата.

З переламом тазу та ребер неадекватну жінку екстрено госпіталізували до лікарні. Також по темі: У Херсоні коп переїхав дитину і втік

Хоч травми і не легкі, жити вона буде.

А от її маленького Дениса, на жаль, врятувати так і не вдалося.

Дитина померла ще до прибуття медиків.

Яка ж сила підштовхнула жінку на такий страшний крок?

Не повірити, але сусіди називають її люблячою та турботливою матір’ю.

Кажуть: вона з чоловіком дуже чекали на первістка.

І запевняють: зроду б не подумали, що вона здатна на таке звірство!

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ICTV / Надзвичайні новини / Задушила дворічного сина і вистрибнула у вікно – трагедія у Харкові / 08.12.2021 19:11
08.12.2021 19:11

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