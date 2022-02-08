На пару з новим коханцем вигнала з дому чоловіка та трьох дітей – історія жінки-мільйонерки

Навіть проживши з людиною майже два десятки років – не можна їй довіряти взагалі.

Й дарма, що у вас троє спільних дітей.

Ось жіночка з Мелітополя коштом свого вже екскоханого стала мільйонеркою, а він – ні сном ні духом. Також по темі: За добро - сокирою по голові. 32-річний чоловік вбив господиню на Харківщині

Мав усе – будинок, тринадцять машин, які купив для бізнесу.

Поїхав у відрядження закордон, а коли повернувся – чадо на вулиці, а все майно – заграбастала його колишня і її новий бойфренд!

Як вам таке? От і дивіться, як в одну мить можна втратити все – обравши не ту жінку.