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Video: На пару з новим коханцем вигнала з дому чоловіка та трьох дітей – історія жінки-мільйонерки

Навіть проживши з людиною майже два десятки років - не можна їй довіряти взагалі. Й дарма, що у вас троє спільних дітей. Ось жіночка з Мелітополя коштом свого вже екскоханого стала мільйонеркою, а він - ні сном ні духом.[read_more_news] Мав усе - будинок, тринадцять машин, які купив для бізнесу. Поїхав у відрядження закордон, а коли повернувся - чадо на вулиці, а все майно - заграбастала його колишня і її новий бойфренд! Як вам таке? От і дивіться, як в одну мить можна втратити все - обравши не ту жінку.

На пару з новим коханцем вигнала з дому чоловіка та трьох дітей – історія жінки-мільйонерки
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Навіть проживши з людиною майже два десятки років – не можна їй довіряти взагалі.

Й дарма, що у вас троє спільних дітей.

Ось жіночка з Мелітополя коштом свого вже екскоханого стала мільйонеркою, а він – ні сном ні духом. Також по темі: За добро - сокирою по голові. 32-річний чоловік вбив господиню на Харківщині

Мав усе – будинок, тринадцять машин, які купив для бізнесу.

Поїхав у відрядження закордон, а коли повернувся – чадо на вулиці, а все майно – заграбастала його колишня і її новий бойфренд!

Як вам таке? От і дивіться, як в одну мить можна втратити все – обравши не ту жінку.

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ICTV / Надзвичайні новини / На пару з новим коханцем вигнала з дому чоловіка та трьох дітей – історія жінки-мільйонерки / 08.02.2022 19:53
08.02.2022 19:53

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