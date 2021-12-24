За добро – сокирою по голові. 32-річний чоловік вбив господиню на Харківщині

За добро – сокирою по голові.

Невимовно жахливе вбивство на Харківщині.

73-річну пенсіонерку вже кілька днів не бачили сусіди, не виходила вона на зв’язок навіть з онуками.

І коли ті примчали, вжахнулися від побаченого.

Жінка лежала в калюжі крові з розтрощеною головою.

Хто вчинив це звірство – оперативники зрозуміли буквально відразу. Також по темі: Росіяни дурили довірливих українських пенсіонерів? Нова схема

От тільки душогуба вже й слід запав.

Він вдався до хитрих заходів конспірації.

Лишалося тільки чекати, коли він нарешті припуститься помилки.

Ви будете приголомшені, коли дізнаєтеся ціну цього цинічного вбивства.

Як тільки таких нелюдів земля носить!