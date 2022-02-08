На пару с новым любовником выгнала из дома мужа и троих детей — история женщины-миллионерши

Даже прожив с человеком почти два десятка лет – нельзя ему доверять вообще.

И что, что у вас трое общих детей.

Вот женщина из Мелитополя за счет своего уже бывшего мужа стала миллионершей, а он — ни сном ни духом. Также по теме: За добро – топором по голове. 32-летний мужчина убил хозяйку в Харьковской области

Имел все – дом, тринадцать машин, которые купил для бизнеса.

Поехал в командировку заграницу, а когда вернулся – чадо на улице, а все имущество – заграбастала его бывшая и ее новый бойфренд!

Как вам это? Вот и смотрите, как в мгновение ока можно потерять все — выбрав не ту женщину.