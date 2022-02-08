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Video: На пару с новым любовником выгнала из дома мужа и троих детей — история женщины-миллионерши

Даже прожив с человеком почти два десятка лет – нельзя ему доверять вообще. И что, что у вас трое общих детей. Вот женщина из Мелитополя за счет своего уже бывшего мужа стала миллионершей, а он - ни сном ни духом.[read_more_news] Имел все – дом, тринадцать машин, которые купил для бизнеса. Поехал в командировку заграницу, а когда вернулся – чадо на улице, а все имущество – заграбастала его бывшая и ее новый бойфренд! Как вам это? Вот и смотрите, как в мгновение ока можно потерять все - выбрав не ту женщину.

На пару с новым любовником выгнала из дома мужа и троих детей — история женщины-миллионерши
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Даже прожив с человеком почти два десятка лет – нельзя ему доверять вообще.

И что, что у вас трое общих детей.

Вот женщина из Мелитополя за счет своего уже бывшего мужа стала миллионершей, а он — ни сном ни духом. Также по теме: За добро – топором по голове. 32-летний мужчина убил хозяйку в Харьковской области

Имел все – дом, тринадцать машин, которые купил для бизнеса.

Поехал в командировку заграницу, а когда вернулся – чадо на улице, а все имущество – заграбастала его бывшая и ее новый бойфренд!

Как вам это? Вот и смотрите, как в мгновение ока можно потерять все — выбрав не ту женщину.

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ICTV / Чрезвычайные новости / На пару с новым любовником выгнала из дома мужа и троих детей — история женщины-миллионерши / 08.02.2022 19:53
08.02.2022 19:53

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