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Video: На Черкащині вибух убив 14-річного школяра за день до дня народження

Моторошна і вкрай жахаюча драма на Черкащині. Того страшного ранку з приватного будинку пролунав вибух. Бахнуло так, що з сусідніх осель ледь шибки не повилітали. Люди збіглися на нелюдський стогін і ледь не остовпіли. [read_more_news] На власному подвір’ї в калюжі крові лежав 14-річний підліток! На хлопцеві живого місця не було. Бідолашного розірвало буквально на шматки просто за день до його дня народження. Чи вижив юнак? Що ж з ним сталося насправді? Відповідь просто шокує.

На Черкащині вибух убив 14-річного школяра за день до дня народження
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Моторошна і вкрай жахаюча драма на Черкащині.

Того страшного ранку з приватного будинку пролунав вибух.

Бахнуло так, що з сусідніх осель ледь шибки не повилітали.

Люди збіглися на нелюдський стогін і ледь не остовпіли. Також по темі: Пекельна смерть подружжя - потужний вибух у центрі Дніпра

На власному подвір’ї в калюжі крові лежав 14-річний підліток!

На хлопцеві живого місця не було.

Бідолашного розірвало буквально на шматки просто за день до його дня народження.

Чи вижив юнак?

Що ж з ним сталося насправді?

Відповідь просто шокує.

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ICTV / Надзвичайні новини / На Черкащині вибух убив 14-річного школяра за день до дня народження / 21.09.2021 19:38
21.09.2021 19:38

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