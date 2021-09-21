На Черкащині вибух убив 14-річного школяра за день до дня народження

Моторошна і вкрай жахаюча драма на Черкащині.

Того страшного ранку з приватного будинку пролунав вибух.

Бахнуло так, що з сусідніх осель ледь шибки не повилітали.

Люди збіглися на нелюдський стогін і ледь не остовпіли. Також по темі: Пекельна смерть подружжя - потужний вибух у центрі Дніпра

На власному подвір’ї в калюжі крові лежав 14-річний підліток!

На хлопцеві живого місця не було.

Бідолашного розірвало буквально на шматки просто за день до його дня народження.

Чи вижив юнак?

Що ж з ним сталося насправді?

Відповідь просто шокує.