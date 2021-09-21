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Video: В Черкасской области 14-летнего парня разорвало взрывом за день до его дня рождения

Жуткая и крайне ужасающая драма на Черкасщине. В то страшное утро из частного дома прогремел взрыв. Бахнуло так, что из соседних домов едва стекла не повылетали. Люди сбежались на нечеловеческий стон и едва не остолбенели. На собственном дворе в луже крови лежал 14-летний подросток![read_more_news] На парне живого места не было. Бедного разорвало буквально на куски просто за день до его дня рождения. Выжил ли юноша? Что же с ним произошло на самом деле? Ответ просто шокирует.

В Черкасской области 14-летнего парня разорвало взрывом за день до его дня рождения
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Жуткая и крайне ужасающая драма на Черкасщине.

В то страшное утро из частного дома прогремел взрыв.

Бахнуло так, что из соседних домов едва стекла не повылетали.

Люди сбежались на нечеловеческий стон и едва не остолбенели.

На собственном дворе в луже крови лежал 14-летний подросток! Также по теме: Адская смерть супругов - мощный взрыв в центре Днепра

На парне живого места не было.

Бедного разорвало буквально на куски просто за день до его дня рождения.

Выжил ли юноша?

Что же с ним произошло на самом деле?

Ответ просто шокирует.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Черкасской области 14-летнего парня разорвало взрывом за день до его дня рождения / 21.09.2021 19:38
21.09.2021 19:38

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