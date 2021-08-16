Video: Адская смерть супругов — мощный взрыв в центре Днепра

Адская смерть супругов в собственной квартире и целый дом напуганных жителей, буквально чудом уцелели. Мощный взрыв в центре Днепра. Рвануло с самого утра в старой двухэтажке. Взрывная волна была такой, что разбудила всех жителей. Эпицентром стала квартира на первом этаже, которую в момент охватил сокрушительный огонь. [read_more_news] Внутри спасатели нашли два совершенно обгоревших тела хозяев - мужчины и женщины. Супруги буквально сгорели живьем. Что же за адская драма разыгралась в их квартире? И почему накануне люди вызвали в дом газовиков? От такой халатности никто не застрахован.