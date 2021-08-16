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Video: Адская смерть супругов — мощный взрыв в центре Днепра

Адская смерть супругов в собственной квартире и целый дом напуганных жителей, буквально чудом уцелели. Мощный взрыв в центре Днепра. Рвануло с самого утра в старой двухэтажке. Взрывная волна была такой, что разбудила всех жителей. Эпицентром стала квартира на первом этаже, которую в момент охватил сокрушительный огонь. [read_more_news] Внутри спасатели нашли два совершенно обгоревших тела хозяев - мужчины и женщины. Супруги буквально сгорели живьем. Что же за адская драма разыгралась в их квартире? И почему накануне люди вызвали в дом газовиков? От такой халатности никто не застрахован.

Адская смерть супругов — мощный взрыв в центре Днепра
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Адская смерть супругов в собственной квартире и целый дом напуганных жителей, буквально чудом уцелели.

Мощный взрыв в центре Днепра.

Рвануло с самого утра в старой двухэтажке.

Взрывная волна была такой, что разбудила всех жителей.

Эпицентром стала квартира на первом этаже, которую в момент охватил сокрушительный огонь. Также по теме: Оскорбленная любимым женщина устроила адское шоу Хмельнитчине

Внутри спасатели нашли два совершенно обгоревших тела хозяев — мужчины и женщины.

Супруги буквально сгорели живьем.

Что же за адская драма разыгралась в их квартире?

И почему накануне люди вызвали в дом газовиков?

От такой халатности никто не застрахован.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Адская смерть супругов — мощный взрыв в центре Днепра / 16.08.2021 20:01
16.08.2021 20:01

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