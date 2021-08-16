seach
ICTV - Разом краще

Video: Пекельна смерть подружжя – потужний вибух у центрі Дніпра

Пекельна смерть подружжя у власній квартирі і цілий будинок наляканих жителів, які буквально дивом вцілили. Потужний вибух у центрі Дніпра. Рвонуло із самого ранку у старій двоповерхівці. Вибухова хвиля була такою, що розбудила усіх мешканців. Епіцентром стала квартира на першому поверсі, яку в мить охопив нищівний вогонь.[read_more_news] Всередині рятувальники знайшли два геть обгорілих тіла господарів – чоловіка та жінки. Подружжя буквально згоріло живцем. Що ж за пекельна драма розігралась у їхній квартирі? І чому напередодні люди викликали до помешкання газівників? Від такої халатності ніхто не застрахований.

Пекельна смерть подружжя – потужний вибух у центрі Дніпра
0 Коментувати

Пекельна смерть подружжя у власній квартирі і цілий будинок наляканих жителів, які буквально дивом вцілили.

Потужний вибух у центрі Дніпра.

Рвонуло із самого ранку у старій двоповерхівці.

Вибухова хвиля була такою, що розбудила усіх мешканців.

Епіцентром стала квартира на першому поверсі, яку в мить охопив нищівний вогонь. Також по темі: Ображена коханим жінка влаштувала пекельне шоу Хмельниччині

Всередині рятувальники знайшли два геть обгорілих тіла господарів – чоловіка та жінки.

Подружжя буквально згоріло живцем.

Що ж за пекельна драма розігралась у їхній квартирі?

І чому напередодні люди викликали до помешкання газівників?

Від такої халатності ніхто не застрахований.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Пекельна смерть подружжя – потужний вибух у центрі Дніпра / 16.08.2021 20:01
16.08.2021 20:01

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь