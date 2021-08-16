Video: Пекельна смерть подружжя – потужний вибух у центрі Дніпра

Пекельна смерть подружжя у власній квартирі і цілий будинок наляканих жителів, які буквально дивом вцілили. Потужний вибух у центрі Дніпра. Рвонуло із самого ранку у старій двоповерхівці. Вибухова хвиля була такою, що розбудила усіх мешканців. Епіцентром стала квартира на першому поверсі, яку в мить охопив нищівний вогонь.[read_more_news] Всередині рятувальники знайшли два геть обгорілих тіла господарів – чоловіка та жінки. Подружжя буквально згоріло живцем. Що ж за пекельна драма розігралась у їхній квартирі? І чому напередодні люди викликали до помешкання газівників? Від такої халатності ніхто не застрахований.