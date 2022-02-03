seach
ICTV - Разом краще

Video: Мучились без води! Через аварію на водогоні люди третю добу страждають на Волині

Не доведи Господи, у них би сталася пожежа, то й гасити було б нічим! Містечко Ківерці на Волині три дні мучилося без води. Усе через аварію на водогоні. Середньовіччя в усій красі. Ані помитися, ані приготувати вечерю, аби сходити в туалет, відчайдухи розтоплюють сніг.[read_more_news] А власниця чи не єдиної справної криниці в місті вже зазнає суцільні збитки.

Мучились без води! Через аварію на водогоні люди третю добу страждають на Волині
0 Коментувати

Не доведи Господи, у них би сталася пожежа, то й гасити було б нічим!

Містечко Ківерці на Волині три дні мучилося без води.

Усе через аварію на водогоні.

Середньовіччя в усій красі.

Ані помитися, ані приготувати вечерю, аби сходити в туалет, відчайдухи розтоплюють сніг. Також по темі: Аварія на виїзді з Одеси - у безжалісній м'ясорубці водій не мав жодних шансів вижити

А власниця чи не єдиної справної криниці в місті вже зазнає суцільні збитки.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Мучились без води! Через аварію на водогоні люди третю добу страждають на Волині / 03.02.2022 19:45
03.02.2022 19:45

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь