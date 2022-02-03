Мучились без води! Через аварію на водогоні люди третю добу страждають на Волині

Не доведи Господи, у них би сталася пожежа, то й гасити було б нічим!

Містечко Ківерці на Волині три дні мучилося без води.

Усе через аварію на водогоні.

Середньовіччя в усій красі.

Ані помитися, ані приготувати вечерю, аби сходити в туалет, відчайдухи розтоплюють сніг. Також по темі: Аварія на виїзді з Одеси - у безжалісній м'ясорубці водій не мав жодних шансів вижити

А власниця чи не єдиної справної криниці в місті вже зазнає суцільні збитки.