Аварія на виїзді з Одеси – у безжалісній м’ясорубці водій не мав жодних шансів вижити

Моторошна смертельна аварія на виїзді з Одеси.

Там під багатотонну вантажівку потрапив легковик.

Водій фури перетнув подвійну смугу та на зустрічці просто зім’яв білу Шкоду.

У безжалісній м’ясорубці водій легковика не мав жодних шансів вижити.

Чоловік загинув миттєво. Також по темі: ДТП у Луцьку - що сказав 16-річний гонщик у суді після наїзду на натовп пішоходів

А що ж винуватець ДТП?

Чому не впорався з кермом?

Свідки аварії були готові лінчувати його на місці, адже він, уявіть собі, не міг і двох слів зв’язати, бо був – п’яний в дим!

Приберіть від екранів дітей.

Ці кадри не для слабких нервів.