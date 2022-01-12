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Video: Аварія на виїзді з Одеси – у безжалісній м’ясорубці водій не мав жодних шансів вижити

Моторошна смертельна аварія на виїзді з Одеси. Там під багатотонну вантажівку потрапив легковик. Водій фури перетнув подвійну смугу та на зустрічці просто зім'яв білу Шкоду. У безжалісній м'ясорубці водій легковика не мав жодних шансів вижити. Чоловік загинув миттєво.[read_more_news] А що ж винуватець ДТП? Чому не впорався з кермом? Свідки аварії були готові лінчувати його на місці, адже він, уявіть собі, не міг і двох слів зв'язати, бо був - п'яний в дим! Приберіть від екранів дітей. Ці кадри не для слабких нервів.

Аварія на виїзді з Одеси – у безжалісній м’ясорубці водій не мав жодних шансів вижити
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Моторошна смертельна аварія на виїзді з Одеси.

Там під багатотонну вантажівку потрапив легковик.

Водій фури перетнув подвійну смугу та на зустрічці просто зім’яв білу Шкоду.

У безжалісній м’ясорубці водій легковика не мав жодних шансів вижити.

Чоловік загинув миттєво. Також по темі: ДТП у Луцьку - що сказав 16-річний гонщик у суді після наїзду на натовп пішоходів

А що ж винуватець ДТП?

Чому не впорався з кермом?

Свідки аварії були готові лінчувати його на місці, адже він, уявіть собі, не міг і двох слів зв’язати, бо був – п’яний в дим!

Приберіть від екранів дітей.

Ці кадри не для слабких нервів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Аварія на виїзді з Одеси – у безжалісній м’ясорубці водій не мав жодних шансів вижити / 12.01.2022 19:21
12.01.2022 19:21

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