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Video: Мучились без воды! Из-за аварии на водопроводе люди третьи сутки страдают на Волыни

Не доведи Господи, у них бы произошел пожар, так и тушить было бы нечем! Поселок Киверцы на Волыни три дня мучился без воды. Все из-за аварии на водопроводе. Средневековья во всей красе. Ни помыться, ни приготовить ужин, чтобы сходить в туалет, люди растапливают снег. А владелица едва ли не единственного исправного колодца в городе уже терпит сплошные убытки.

Мучились без воды! Из-за аварии на водопроводе люди третьи сутки страдают на Волыни
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Не доведи Господи, у них бы произошел пожар, так и тушить было бы нечем!

Поселок Киверцы на Волыни три дня мучился без воды.

Все из-за аварии на водопроводе.

Средневековья во всей красе.

Ни помыться, ни приготовить ужин, чтобы сходить в туалет, люди растапливают снег.

А владелица едва ли не единственного исправного колодца в городе уже терпит сплошные убытки.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мучились без воды! Из-за аварии на водопроводе люди третьи сутки страдают на Волыни / 03.02.2022 19:45
03.02.2022 19:45

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