Мучились без воды! Из-за аварии на водопроводе люди третьи сутки страдают на Волыни

Не доведи Господи, у них бы произошел пожар, так и тушить было бы нечем!

Поселок Киверцы на Волыни три дня мучился без воды.

Все из-за аварии на водопроводе.

Средневековья во всей красе.

Ни помыться, ни приготовить ужин, чтобы сходить в туалет, люди растапливают снег.

А владелица едва ли не единственного исправного колодца в городе уже терпит сплошные убытки.