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Video: Молода пара вчаділа у власній квартирі. Трагічна історія з Вінниці

Трагедія у Вінниці. Там в одній із квартир виявили мертвим 27-річного господаря помешкання, ще одну жінку у важкому стані швидка відвезла до лікарні. До будинку з'їхалися усі екстрені служби та поліція. Останні вже розпочали розслідування причин загибелі чоловіка - це стаття про вбивство. Але що саме звело у могилу молодого та здорового вінничанина і ледь не вбило його кохану? [read_more_news] Моторошна історія, з якої кожен з вас має зробити висновки, аби вберегтися. Фото: Unsplash

Молода пара вчаділа у власній квартирі. Трагічна історія з Вінниці
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Трагедія у Вінниці.

Там в одній із квартир виявили мертвим 27-річного господаря помешкання, ще одну жінку у важкому стані швидка відвезла до лікарні.

До будинку з’їхалися усі екстрені служби та поліція.

Останні вже розпочали розслідування причин загибелі чоловіка – це стаття про вбивство.

Але що саме звело у могилу молодого та здорового вінничанина і ледь не вбило його кохану? Також по темі: Чадний газ - як вберегтися від невидимого вбивці

Моторошна історія, з якої кожен з вас має зробити висновки, аби вберегтися.

Фото: Unsplash

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ICTV / Надзвичайні новини / Молода пара вчаділа у власній квартирі. Трагічна історія з Вінниці / 13.12.2021 20:35
13.12.2021 20:35

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