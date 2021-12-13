Молода пара вчаділа у власній квартирі. Трагічна історія з Вінниці

Трагедія у Вінниці.

Там в одній із квартир виявили мертвим 27-річного господаря помешкання, ще одну жінку у важкому стані швидка відвезла до лікарні.

До будинку з’їхалися усі екстрені служби та поліція.

Останні вже розпочали розслідування причин загибелі чоловіка – це стаття про вбивство.

Але що саме звело у могилу молодого та здорового вінничанина і ледь не вбило його кохану? Також по темі: Чадний газ - як вберегтися від невидимого вбивці

Моторошна історія, з якої кожен з вас має зробити висновки, аби вберегтися.

Фото: Unsplash