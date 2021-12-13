Молодая пара угорела в собственной квартире. Трагическая история из Винницы

Трагедия в Виннице.

Там в одной из квартир обнаружили мертвым 27-летнего хозяина дома, еще одну женщину в тяжелом состоянии скорая отвезла в больницу.

В дом съехались все экстренные службы и полиция.

Последние уже начали расследование причин гибели мужчины – это статья об убийстве.

Но что именно свело в могилу молодого и здорового винничанина и чуть не убило его возлюбленную? Также по теме: Угарный газ - как уберечься от невидимого убийцы

Жуткая история, из которой каждый из вас должен сделать выводы, чтобы уберечься.

Фото: Unsplash