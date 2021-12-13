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Video: Молодая пара угорела в собственной квартире. Трагическая история из Винницы

Трагедия в Виннице. Там в одной из квартир обнаружили мертвым 27-летнего хозяина дома, еще одну женщину в тяжелом состоянии скорая отвезла в больницу. В дом съехались все экстренные службы и полиция. Последние уже начали расследование причин гибели мужчины – это статья об убийстве. Но что именно свело в могилу молодого и здорового винничанина и чуть не убило его возлюбленную? [read_more_news] Жуткая история, из которой каждый из вас должен сделать выводы, чтобы уберечься. Фото: Unsplash

Молодая пара угорела в собственной квартире. Трагическая история из Винницы
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Трагедия в Виннице.

Там в одной из квартир обнаружили мертвым 27-летнего хозяина дома, еще одну женщину в тяжелом состоянии скорая отвезла в больницу.

В дом съехались все экстренные службы и полиция.

Последние уже начали расследование причин гибели мужчины – это статья об убийстве.

Но что именно свело в могилу молодого и здорового винничанина и чуть не убило его возлюбленную? Также по теме: Угарный газ - как уберечься от невидимого убийцы

Жуткая история, из которой каждый из вас должен сделать выводы, чтобы уберечься.

Фото: Unsplash

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ICTV / Чрезвычайные новости / Молодая пара угорела в собственной квартире. Трагическая история из Винницы / 13.12.2021 20:35
13.12.2021 20:35

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