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Video: Угарный газ — как уберечься от невидимого убийцы

Невидимый убийца. Он проникает беззвучно в дом. И практически не оставляет шансов на выживание жителям. Это – об угарном газе. [read_more_news] И его очередные жертвы из Прикарпатья. Один человек погиб просто во сне. Другую – едва удалось спасти медикам. Так как уберечься от угарного газа – внимательно посмотрите.

Угарный газ — как уберечься от невидимого убийцы
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Невидимый убийца. Он проникает беззвучно в дом.

И практически не оставляет шансов на выживание жителям.

Это – об угарном газе. Также по теме: В Хмельницком от газа погибли дети

И его очередные жертвы из Прикарпатья.

Один человек погиб просто во сне.

Другую – едва удалось спасти медикам.

Так как уберечься от угарного газа – внимательно посмотрите.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Угарный газ — как уберечься от невидимого убийцы / 03.12.2021 19:38
03.12.2021 19:38

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