Угарный газ — как уберечься от невидимого убийцы

Невидимый убийца. Он проникает беззвучно в дом.

И практически не оставляет шансов на выживание жителям.

Это – об угарном газе. Также по теме: В Хмельницком от газа погибли дети

И его очередные жертвы из Прикарпатья.

Один человек погиб просто во сне.

Другую – едва удалось спасти медикам.

Так как уберечься от угарного газа – внимательно посмотрите.