Чадний газ – як вберегтися від невидимого вбивці

Невидимий убивця. Він проникає беззвучно у помешкання.

І фактично не лишає шансів на виживання мешканцям.

Це – про чадний газ. Також по темі: Чадний газ забрав життя двох маленьких братів - трагедія у Хмельницькому

І його чергові жертви з Прикарпаття.

Одна людина загинула просто уві сні.

Іншу – заледве вдалося врятувати медикам.

То як вберегтись від чадного газу – уважно подивіться.