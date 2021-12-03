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Video: Чадний газ – як вберегтися від невидимого вбивці

Невидимий убивця. Він проникає беззвучно у помешкання. І фактично не лишає шансів на виживання мешканцям. Це – про чадний газ. [read_more_news] І його чергові жертви з Прикарпаття. Одна людина загинула просто уві сні. Іншу - заледве вдалося врятувати медикам. То як вберегтись від чадного газу - уважно подивіться.

Чадний газ – як вберегтися від невидимого вбивці
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Невидимий убивця. Він проникає беззвучно у помешкання.

І фактично не лишає шансів на виживання мешканцям.

Це – про чадний газ. Також по темі: Чадний газ забрав життя двох маленьких братів - трагедія у Хмельницькому

І його чергові жертви з Прикарпаття.

Одна людина загинула просто уві сні.

Іншу – заледве вдалося врятувати медикам.

То як вберегтись від чадного газу – уважно подивіться.

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ICTV / Надзвичайні новини / Чадний газ – як вберегтися від невидимого вбивці / 03.12.2021 19:38
03.12.2021 19:38

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