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Video: Молода мама з трирічним сином на руках готувалась викинутись з вікна 12 поверху – що завадило?

Уявіть, як це стати свідком того, що чиєсь життя висить буквально на волосині. У столиці жінка з маленьким сином погрожувала кинутися з 12-го поверху! Двері квартири були зачинені зсередини. А будь-які спроби прорватися могли вартувати дуже дорого. На кону - життя трирічного Максима. Поліція, медики, рятувальники - всі вмовляли неадекватну матір зупинитися.[read_more_news] А вона ще більше сердилася й була вже за крок він здійснення свого страшного плану. Подивіться, який супер-небезпечний план порятунку вигадали! І яка сімейна драма змусила матір погрожувати вбити своє дитя?

Молода мама з трирічним сином на руках готувалась викинутись з вікна 12 поверху – що завадило?
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Уявіть, як це стати свідком того, що чиєсь життя висить буквально на волосині.

У столиці жінка з маленьким сином погрожувала кинутися з 12-го поверху!

Двері квартири були зачинені зсередини.

А будь-які спроби прорватися могли вартувати дуже дорого.

На кону – життя трирічного Максима.

Поліція, медики, рятувальники – всі вмовляли неадекватну матір зупинитися. Також по темі: Задушила дворічного сина і вистрибнула у вікно - трагедія у Харкові

А вона ще більше сердилася й була вже за крок він здійснення свого страшного плану.

Подивіться, який супер-небезпечний план порятунку вигадали!

І яка сімейна драма змусила матір погрожувати вбити своє дитя?

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ICTV / Надзвичайні новини / Молода мама з трирічним сином на руках готувалась викинутись з вікна 12 поверху – що завадило? / 31.01.2022 19:34
31.01.2022 19:34

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