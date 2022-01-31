Молода мама з трирічним сином на руках готувалась викинутись з вікна 12 поверху – що завадило?

Уявіть, як це стати свідком того, що чиєсь життя висить буквально на волосині.

У столиці жінка з маленьким сином погрожувала кинутися з 12-го поверху!

Двері квартири були зачинені зсередини.

А будь-які спроби прорватися могли вартувати дуже дорого.

На кону – життя трирічного Максима.

Поліція, медики, рятувальники – всі вмовляли неадекватну матір зупинитися. Також по темі: Задушила дворічного сина і вистрибнула у вікно - трагедія у Харкові

А вона ще більше сердилася й була вже за крок він здійснення свого страшного плану.

Подивіться, який супер-небезпечний план порятунку вигадали!

І яка сімейна драма змусила матір погрожувати вбити своє дитя?