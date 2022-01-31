Молодая мама с трехлетним сыном на руках готовилась выброситься из окна 12 этажа – что помешало?

Представьте, как это стать свидетелем того, что чья жизнь висит буквально на волоске.

В столице женщина с маленьким сыном на руках угрожала броситься с 12-го этажа!

Дверь квартиры была закрыта изнутри.

А всякие попытки прорваться могли стоить очень дорого.

На кону – жизнь трехлетнего Максима.

Полиция, медики, спасатели – все уговаривали неадекватную мать остановиться. Также по теме: Задушила двухлетнего сына ремнем от халата и вышла в окно – трагедия в Харькове

А она еще больше сердилась и была уже в шаге от осуществления своего страшного плана.

Посмотрите, какой супер опасный план спасения придумали!

И какая семейная драма заставила мать угрожать убить своего ребенка?