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Video: Молодая мама с трехлетним сыном на руках готовилась выброситься из окна 12 этажа – что помешало?

Представьте, как это стать свидетелем того, что чья жизнь висит буквально на волоске. В столице женщина с маленьким сыном на руках угрожала броситься с 12-го этажа! Дверь квартиры была закрыта изнутри. А всякие попытки прорваться могли стоить очень дорого. На кону – жизнь трехлетнего Максима. Полиция, медики, спасатели – все уговаривали неадекватную мать остановиться.[read_more_news] А она еще больше сердилась и была уже в шаге от осуществления своего страшного плана. Посмотрите, какой супер опасный план спасения придумали! И какая семейная драма заставила мать угрожать убить своего ребенка?

Молодая мама с трехлетним сыном на руках готовилась выброситься из окна 12 этажа – что помешало?
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Представьте, как это стать свидетелем того, что чья жизнь висит буквально на волоске.

В столице женщина с маленьким сыном на руках угрожала броситься с 12-го этажа!

Дверь квартиры была закрыта изнутри.

А всякие попытки прорваться могли стоить очень дорого.

На кону – жизнь трехлетнего Максима.

Полиция, медики, спасатели – все уговаривали неадекватную мать остановиться. Также по теме: Задушила двухлетнего сына ремнем от халата и вышла в окно – трагедия в Харькове

А она еще больше сердилась и была уже в шаге от осуществления своего страшного плана.

Посмотрите, какой супер опасный план спасения придумали!

И какая семейная драма заставила мать угрожать убить своего ребенка?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Молодая мама с трехлетним сыном на руках готовилась выброситься из окна 12 этажа – что помешало? / 31.01.2022 19:34
31.01.2022 19:34

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