Молода мама наколотила дитяче харчування на самогонці і дала немовляті

На Одещині дітей поять самогонкою!

Це не якісь погані жарти, а цілком реальна історія, у якої у всіх навколо просто очі на лоб полізли!

В селі над новоспеченою матір’ю влаштували справжнє шефство і тотальний контроль: бо знали, що вона може бути непутящою, але дуже вже хотіли їй допомогти.

Бо завагітніла і вже вдруге народила. Також по темі: Гасили дитину усім табором - на сміттєзвалищі живцем згоріло немовля

Їй проводили бесіди, готували до материнства, після пологів щодня навідувала медсестра, принесли всі необхідні для дитини речі.

Та все одно якось помітили, що з немовлям щось явно не так!

Коли додому до матері прийшла перевірка – всі ледве не втратили мову!

Бо просто при людях жінка взялася колотити дитяче харчування на домашній горілці!