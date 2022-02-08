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Video: Молода мама наколотила дитяче харчування на самогонці і дала немовляті

На Одещині дітей поять самогонкою! Це не якісь погані жарти, а цілком реальна історія, у якої у всіх навколо просто очі на лоб полізли! В селі над новоспеченою матір'ю влаштували справжнє шефство і тотальний контроль: бо знали, що вона може бути непутящою, але дуже вже хотіли їй допомогти. Бо завагітніла і вже вдруге народила. [read_more_news] Їй проводили бесіди, готували до материнства, після пологів щодня навідувала медсестра, принесли всі необхідні для дитини речі. Та все одно якось помітили, що з немовлям щось явно не так! Коли додому до матері прийшла перевірка - всі ледве не втратили мову! Бо просто при людях жінка взялася колотити дитяче харчування на домашній горілці!

Молода мама наколотила дитяче харчування на самогонці і дала немовляті
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На Одещині дітей поять самогонкою!

Це не якісь погані жарти, а цілком реальна історія, у якої у всіх навколо просто очі на лоб полізли!

В селі над новоспеченою матір’ю влаштували справжнє шефство і тотальний контроль: бо знали, що вона може бути непутящою, але дуже вже хотіли їй допомогти.

Бо завагітніла і вже вдруге народила. Також по темі: Гасили дитину усім табором - на сміттєзвалищі живцем згоріло немовля

Їй проводили бесіди, готували до материнства, після пологів щодня навідувала медсестра, принесли всі необхідні для дитини речі.

Та все одно якось помітили, що з немовлям щось явно не так!

Коли додому до матері прийшла перевірка – всі ледве не втратили мову!

Бо просто при людях жінка взялася колотити дитяче харчування на домашній горілці!

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ICTV / Надзвичайні новини / Молода мама наколотила дитяче харчування на самогонці і дала немовляті / 08.02.2022 19:33
08.02.2022 19:33

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