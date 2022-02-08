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Video: Молодая мама наколотила детское питание на самогонке и дала младенцу

На Одесщине детей поят самогонкой! Это не какие-нибудь плохие шутки, а вполне реальная история, от которой у всех вокруг просто глаза на лоб полезли! В селе над новоиспеченной матерью устроили настоящее шефство и тотальный контроль: знали, что она может быть непутевой, но очень уж хотели ей помочь. Потому что забеременела и уже вторично родила. [read_more_news] Ей проводили беседы, готовили к материнству, после родов ежедневно навещала медсестра, принесли все необходимые для ребенка вещи. Но все равно однажды заметили, что с младенцем что-то явно не так! Когда домой к матери пришла проверка – все едва не потеряли речь! Потому что просто при людях женщина принялась трясти детское питание на домашней водке!

Молодая мама наколотила детское питание на самогонке и дала младенцу
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На Одесщине детей поят самогонкой!

Это не какие-нибудь плохие шутки, а вполне реальная история, от которой у всех вокруг просто глаза на лоб полезли!

В селе над новоиспеченной матерью устроили настоящее шефство и тотальный контроль: знали, что она может быть непутевой, но очень уж хотели ей помочь.

Потому что забеременела и уже вторично родила. Также по теме: Гасили всем лагерем - на свалке заживо сгорел годовалый ребенок

Ей проводили беседы, готовили к материнству, после родов ежедневно навещала медсестра, принесли все необходимые для ребенка вещи.

Но все равно однажды заметили, что с младенцем что-то явно не так!

Когда домой к матери пришла проверка – все едва не потеряли речь!

Потому что просто при людях женщина принялась трясти детское питание на домашней водке!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Молодая мама наколотила детское питание на самогонке и дала младенцу / 08.02.2022 19:33
08.02.2022 19:33

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