Молодая мама наколотила детское питание на самогонке и дала младенцу

На Одесщине детей поят самогонкой!

Это не какие-нибудь плохие шутки, а вполне реальная история, от которой у всех вокруг просто глаза на лоб полезли!

В селе над новоиспеченной матерью устроили настоящее шефство и тотальный контроль: знали, что она может быть непутевой, но очень уж хотели ей помочь.

Потому что забеременела и уже вторично родила. Также по теме: Гасили всем лагерем - на свалке заживо сгорел годовалый ребенок

Ей проводили беседы, готовили к материнству, после родов ежедневно навещала медсестра, принесли все необходимые для ребенка вещи.

Но все равно однажды заметили, что с младенцем что-то явно не так!

Когда домой к матери пришла проверка – все едва не потеряли речь!

Потому что просто при людях женщина принялась трясти детское питание на домашней водке!