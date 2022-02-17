seach
ICTV - Разом краще
  • Головна
  • Проекти
  • Телепрограма
    04:41Гражданская оборона
    06:30Ранок у Великому Місті
    06:45Факти. Інформаційний випуск
    06:50Ранок у Великому Місті
    07:15Факти. Інформаційний випуск
    07:32Ранок у Великому Місті
    07:45Факти. Інформаційний випуск
    07:50Ранок у Великому Місті
    08:45Факти. Інформаційний випуск
    09:15Надзвичайні новини
    Відкрити на окремій сторінці
  • Відео
  • Онлайн

Video: Ліз під футболку та цілував: у Львові 10-класниця звинувачує свого фізрука у домаганнях

Ліз під футболку та цілував: у Львові 10-тикласниця звинувачує свого фізрука у домаганнях! Історія трапилася на відпочинку класу в Карпатах, дівчина переконує, що їй стало зле і вчитель вирішив скористатися її безпорадним станом.[read_more_news] Школярці вірять її батьки, а от однокласники та сам педагог готові присягнутися, що уся історія учениці - вигадка від початку до кінця. Наша Євгенія Полікарпова поспілкувалася з усіма сторонами конфлікту, і історія виходить дуже неоднозначною

Ліз під футболку та цілував: у Львові 10-класниця звинувачує свого фізрука у домаганнях
0 Коментувати

Ліз під футболку та цілував: у Львові 10-тикласниця звинувачує свого фізрука у домаганнях!

Історія трапилася на відпочинку класу в Карпатах, дівчина переконує, що їй стало зле і вчитель вирішив скористатися її безпорадним станом. Також по темі: Студентки зняли відео бридких домагань викладача - секс-скандал у Запоріжжі

Школярці вірять її батьки, а от однокласники та сам педагог готові присягнутися, що уся історія учениці – вигадка від початку до кінця.

Наша Євгенія Полікарпова поспілкувалася з усіма сторонами конфлікту, і історія виходить дуже неоднозначною

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Ліз під футболку та цілував: у Львові 10-класниця звинувачує свого фізрука у домаганнях / 17.02.2022 19:19
17.02.2022 19:19

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь