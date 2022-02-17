Ліз під футболку та цілував: у Львові 10-класниця звинувачує свого фізрука у домаганнях

Ліз під футболку та цілував: у Львові 10-тикласниця звинувачує свого фізрука у домаганнях!

Історія трапилася на відпочинку класу в Карпатах, дівчина переконує, що їй стало зле і вчитель вирішив скористатися її безпорадним станом. Також по темі: Студентки зняли відео бридких домагань викладача - секс-скандал у Запоріжжі

Школярці вірять її батьки, а от однокласники та сам педагог готові присягнутися, що уся історія учениці – вигадка від початку до кінця.

Наша Євгенія Полікарпова поспілкувалася з усіма сторонами конфлікту, і історія виходить дуже неоднозначною