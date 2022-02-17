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Video: Лез под футболку и целовал: во Львове 10-классница обвиняет своего физрука в домогательствах

Шарил под футболкой и целовал: во Львове 10-тиклассница обвиняет своего физрука в притязаниях! История случилась на отдыхе класса в Карпатах, девушка убеждает, что ей стало плохо и учитель решил воспользоваться ее беспомощным состоянием.[read_more_news] Школьнице верят ее родители, а вот одноклассники и сам педагог готовы поклясться, что вся история ученицы – вымысел от начала до конца. Наша Евгения Поликарпова пообщалась со всеми сторонами конфликта, и история получается очень неоднозначной.

Лез под футболку и целовал: во Львове 10-классница обвиняет своего физрука в домогательствах
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Шарил под футболкой и целовал: во Львове 10-тиклассница обвиняет своего физрука в притязаниях!

История случилась на отдыхе класса в Карпатах, девушка убеждает, что ей стало плохо и учитель решил воспользоваться ее беспомощным состоянием. Также по теме: Студентки сняли видео гадких домогательств преподавателя - секс-скандал в Запорожье

Школьнице верят ее родители, а вот одноклассники и сам педагог готовы поклясться, что вся история ученицы – вымысел от начала до конца.

Наша Евгения Поликарпова пообщалась со всеми сторонами конфликта, и история получается очень неоднозначной.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Лез под футболку и целовал: во Львове 10-классница обвиняет своего физрука в домогательствах / 17.02.2022 19:19
17.02.2022 19:19

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