Лез под футболку и целовал: во Львове 10-классница обвиняет своего физрука в домогательствах

Шарил под футболкой и целовал: во Львове 10-тиклассница обвиняет своего физрука в притязаниях!

История случилась на отдыхе класса в Карпатах, девушка убеждает, что ей стало плохо и учитель решил воспользоваться ее беспомощным состоянием. Также по теме: Студентки сняли видео гадких домогательств преподавателя - секс-скандал в Запорожье

Школьнице верят ее родители, а вот одноклассники и сам педагог готовы поклясться, что вся история ученицы – вымысел от начала до конца.

Наша Евгения Поликарпова пообщалась со всеми сторонами конфликта, и история получается очень неоднозначной.