Студентки зняли відео бридких домагань викладача – секс-скандал у Запоріжжі

У Запоріжжі – огидний сексуальний скандал!

У домаганнях звинувачують викладача електротехнічного коледжу.

І слова ці не порожні, обурені студентки зняли відео, коли хтивий педагог вкотре намагався схилити їх до інтиму.

Ще й відверто розказував про свої подвиги в ліжку.

Не повірите, все відбувалося просто в аудиторії навчального закладу.

Керівництво коледжу похапцем звільнило головного героя того ганебного фільму. Також по темі: У Києві знайшли мертвим викладача університету, який зник у грудні

От тільки дівчата твердять – про збочену пристрасть викладача знали всі довкола.

Але чомусь закривали на все очі.

Сам розпусник, уявіть собі, тепер бідкається – бачте, зіпсували йому життя.