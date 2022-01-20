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Video: Студентки зняли відео бридких домагань викладача – секс-скандал у Запоріжжі

У Запоріжжі - огидний сексуальний скандал! У домаганнях звинувачують викладача електротехнічного коледжу. І слова ці не порожні, обурені студентки зняли відео, коли хтивий педагог вкотре намагався схилити їх до інтиму. Ще й відверто розказував про свої подвиги в ліжку. Не повірите, все відбувалося просто в аудиторії навчального закладу. Керівництво коледжу похапцем звільнило головного героя того ганебного фільму.[read_more_news] От тільки дівчата твердять - про збочену пристрасть викладача знали всі довкола. Але чомусь закривали на все очі. Сам розпусник, уявіть собі, тепер бідкається - бачте, зіпсували йому життя.

Студентки зняли відео бридких домагань викладача – секс-скандал у Запоріжжі
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У Запоріжжі – огидний сексуальний скандал!

У домаганнях звинувачують викладача електротехнічного коледжу.

І слова ці не порожні, обурені студентки зняли відео, коли хтивий педагог вкотре намагався схилити їх до інтиму.

Ще й відверто розказував про свої подвиги в ліжку.

Не повірите, все відбувалося просто в аудиторії навчального закладу.

Керівництво коледжу похапцем звільнило головного героя того ганебного фільму. Також по темі: У Києві знайшли мертвим викладача університету, який зник у грудні

От тільки дівчата твердять – про збочену пристрасть викладача знали всі довкола.

Але чомусь закривали на все очі.

Сам розпусник, уявіть собі, тепер бідкається – бачте, зіпсували йому життя.

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ICTV / Надзвичайні новини / Студентки зняли відео бридких домагань викладача – секс-скандал у Запоріжжі / 20.01.2022 19:52
20.01.2022 19:52

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