Студентки сняли видео гадких домогательств преподавателя — секс-скандал в Запорожье

В Запорожье – отвратительный сексуальный скандал!

В домогательствах обвиняют преподавателя электротехнического колледжа.

И слова эти не пустые, возмущенные студентки сняли видео, когда сладострастный педагог в очередной раз пытался склонить их к интиму.

Еще и откровенно рассказывал о своих подвигах в постели.

Не поверите, все происходило прямо в аудитории учебного заведения.

Руководство колледжа торопливо уволило главного героя того позорного фильма. Также по теме: У Києві знайшли мертвим викладача університету, який зник у грудні

Вот только девушки твердят – об извращенной страсти преподавателя знали все вокруг.

Но почему-то закрывали во все глаза.

Сам развратник, представьте себе, теперь жалуется – видите, испортили ему жизнь.