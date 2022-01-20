seach
ICTV - Разом краще

Video: Студентки сняли видео гадких домогательств преподавателя — секс-скандал в Запорожье

В Запорожье – отвратительный сексуальный скандал! В домогательствах обвиняют преподавателя электротехнического колледжа. И слова эти не пустые, возмущенные студентки сняли видео, когда сладострастный педагог в очередной раз пытался склонить их к интиму. Еще и откровенно рассказывал о своих подвигах в постели. Не поверите, все происходило прямо в аудитории учебного заведения. Руководство колледжа торопливо уволило главного героя того позорного фильма.[read_more_news] Вот только девушки твердят – об извращенной страсти преподавателя знали все вокруг. Но почему-то закрывали во все глаза. Сам развратник, представьте себе, теперь жалуется – видите, испортили ему жизнь.

Студентки сняли видео гадких домогательств преподавателя — секс-скандал в Запорожье
0 Комментировать

В Запорожье – отвратительный сексуальный скандал!

В домогательствах обвиняют преподавателя электротехнического колледжа.

И слова эти не пустые, возмущенные студентки сняли видео, когда сладострастный педагог в очередной раз пытался склонить их к интиму.

Еще и откровенно рассказывал о своих подвигах в постели.

Не поверите, все происходило прямо в аудитории учебного заведения.

Руководство колледжа торопливо уволило главного героя того позорного фильма. Также по теме: У Києві знайшли мертвим викладача університету, який зник у грудні

Вот только девушки твердят – об извращенной страсти преподавателя знали все вокруг.

Но почему-то закрывали во все глаза.

Сам развратник, представьте себе, теперь жалуется – видите, испортили ему жизнь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Студентки сняли видео гадких домогательств преподавателя — секс-скандал в Запорожье / 20.01.2022 19:52
20.01.2022 19:52

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь