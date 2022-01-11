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Video: Курортний Трускавець здригнувся від несамовитих криків дитини – на її очах вбили батька

Ріки крові та несамовиті крики дитини! Сусідська війна на смерть - шокувала мешканців передмістя курортного Трускавця. Тільки послухайте: керівнику не пощастило жити поруч із своїм підлеглим, тож свої стосунки вони з’ясовували не лише на роботі, а й на власних подвір’ях. Через що сварилися чоловіки - загадка для усіх довкола! [read_more_news] А на свята конфлікт досяг апогею та завершився жорстоким вбивством. У це важко повірити, але сусіди запевняють, що свідком кривавої розправи стала дочка жертви! Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася без перебільшення шокуючі факти.

Курортний Трускавець здригнувся від несамовитих криків дитини – на її очах вбили батька
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Ріки крові та несамовиті крики дитини!

Сусідська війна на смерть – шокувала мешканців передмістя курортного Трускавця.

Тільки послухайте: керівнику не пощастило жити поруч із своїм підлеглим, тож свої стосунки вони з’ясовували не лише на роботі, а й на власних подвір’ях.

Через що сварилися чоловіки – загадка для усіх довкола!  Також по темі: Веселий балагур без жалю зарізав сусіда на Львівщині

А на свята конфлікт досяг апогею та завершився жорстоким вбивством.

У це важко повірити, але сусіди запевняють, що свідком кривавої розправи стала дочка жертви!

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася без перебільшення шокуючі факти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Курортний Трускавець здригнувся від несамовитих криків дитини – на її очах вбили батька / 11.01.2022 19:41
11.01.2022 19:41

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