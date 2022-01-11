Курортний Трускавець здригнувся від несамовитих криків дитини – на її очах вбили батька

Ріки крові та несамовиті крики дитини!

Сусідська війна на смерть – шокувала мешканців передмістя курортного Трускавця.

Тільки послухайте: керівнику не пощастило жити поруч із своїм підлеглим, тож свої стосунки вони з’ясовували не лише на роботі, а й на власних подвір’ях.

Через що сварилися чоловіки – загадка для усіх довкола! Також по темі: Веселий балагур без жалю зарізав сусіда на Львівщині

А на свята конфлікт досяг апогею та завершився жорстоким вбивством.

У це важко повірити, але сусіди запевняють, що свідком кривавої розправи стала дочка жертви!

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася без перебільшення шокуючі факти.