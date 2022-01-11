Курортный Трускавец вздрогнул от исступленных криков ребенка — на его глазах убили отца

Реки крови и исступленные крики ребенка!

Соседская война до смерти — шокировала жителей пригорода курортного Трускавца.

Только послушайте: руководителю не повезло жить рядом со своим подчиненным, поэтому свои отношения они выясняли не только на работе, но и на собственных подворьях.

Из-за чего ссорились мужчины – загадка для всех вокруг! Также по теме: Веселый балагур без сожаления зарезал соседа на Львовщине

А на праздники конфликт достиг апогея и завершился жестоким убийством.

В это тяжело поверить, но соседи уверяют, что свидетелем кровавой расправы стала дочь жертвы!

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала без преувеличения шокирующие факты.