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Video: Курортный Трускавец вздрогнул от исступленных криков ребенка — на его глазах убили отца

Реки крови и исступленные крики ребенка! Соседская война до смерти - шокировала жителей пригорода курортного Трускавца. Только послушайте: руководителю не повезло жить рядом со своим подчиненным, поэтому свои отношения они выясняли не только на работе, но и на собственных подворьях. Из-за чего ссорились мужчины – загадка для всех вокруг! [read_more_news] А на праздники конфликт достиг апогея и завершился жестоким убийством. В это тяжело поверить, но соседи уверяют, что свидетелем кровавой расправы стала дочь жертвы! Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала без преувеличения шокирующие факты.

Курортный Трускавец вздрогнул от исступленных криков ребенка — на его глазах убили отца
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Реки крови и исступленные крики ребенка!

Соседская война до смерти — шокировала жителей пригорода курортного Трускавца.

Только послушайте: руководителю не повезло жить рядом со своим подчиненным, поэтому свои отношения они выясняли не только на работе, но и на собственных подворьях.

Из-за чего ссорились мужчины – загадка для всех вокруг! Также по теме: Веселый балагур без сожаления зарезал соседа на Львовщине

А на праздники конфликт достиг апогея и завершился жестоким убийством.

В это тяжело поверить, но соседи уверяют, что свидетелем кровавой расправы стала дочь жертвы!

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала без преувеличения шокирующие факты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Курортный Трускавец вздрогнул от исступленных криков ребенка — на его глазах убили отца / 11.01.2022 19:41
11.01.2022 19:41

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