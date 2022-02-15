Кримінального авторитета “Сухого” застрелено в стоматологічному кріслі у курортній Яремчі

Відкритий напад без попередження.

У курортній Яремчі розстріляли пацієнта просто в стоматологічному кріслі.

Кілер увірвався прямо в кабінет і почав гатити зі зброї.

Його жертва – 42-во річний кримінальний авторитет на прізвисько “Сухий”. Також по темі: Як добросовісна крадійка щиросердно здалась у руки авторитетного дільничного на Харківщині

Лікарі і працівники клініки навіть зойкнути не встигли, все відбулося настільки стрімко і несподівано.

Так само швидко найманець і втік.

Чим відомий вбитий?

За що могли з ним поквитатися?

І куди подівся кілер у лижному костюмі? Волосся дибки.