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Video: Кримінального авторитета “Сухого” застрелено в стоматологічному кріслі у курортній Яремчі

Відкритий напад без попередження. У курортній Яремчі розстріляли пацієнта просто в стоматологічному кріслі. Кілер увірвався прямо в кабінет і почав гатити зі зброї. Його жертва - 42-во річний кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий". [read_more_news] Лікарі і працівники клініки навіть зойкнути не встигли, все відбулося настільки стрімко і несподівано. Так само швидко найманець і втік. Чим відомий вбитий? За що могли з ним поквитатися? І куди подівся кілер у лижному костюмі? Волосся дибки.

Кримінального авторитета “Сухого” застрелено в стоматологічному кріслі у курортній Яремчі
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Відкритий напад без попередження.

У курортній Яремчі розстріляли пацієнта просто в стоматологічному кріслі.

Кілер увірвався прямо в кабінет і почав гатити зі зброї.

Його жертва – 42-во річний кримінальний авторитет на прізвисько “Сухий”. Також по темі: Як добросовісна крадійка щиросердно здалась у руки авторитетного дільничного на Харківщині

Лікарі і працівники клініки навіть зойкнути не встигли, все відбулося настільки стрімко і несподівано.

Так само швидко найманець і втік.

Чим відомий вбитий?

За що могли з ним поквитатися?

І куди подівся кілер у лижному костюмі? Волосся дибки.

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ICTV / Надзвичайні новини / Кримінального авторитета “Сухого” застрелено в стоматологічному кріслі у курортній Яремчі / 15.02.2022 19:45
15.02.2022 19:45

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