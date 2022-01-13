Як добросовісна крадійка щиросердно здалась у руки авторитетного дільничного на Харківщині

Замість священника – каялася у гріхах дільничному офіцеру громади.

Бо заїла совість.

Не інакше, як диво, можна назвати цю історію, що трапилася на Харківщині.

Уявіть собі, одразу після новорічних свят до дільничного офіцера Малинівської громади прийшла жінка, аби зізнатися у злочині.

Мовляв, днями зайшла до односельця в хату, бо було не зачинено, поцупила там кілька рулонів новеньких шпалер, банку з клеєм і комп’ютерний стілець.

Все це добро поміняла на горілку, а ось тепер раз і назавжди вирішила кардинально змінити своє життя.

Зав’язати з оковитою і влаштуватися на роботу.

Правоохоронець спочатку не повірив цим розповідям. Також по темі: Роками приховував страшний злочин і таки не витримав! Чоловік прийшов з повинною до копів у Вінниці

Бо із заявою про зникнення речей в поліцію ніхто не звертався.

А коли кинувся перевіряти інформацію – і сам отетерів.

Це виявилося правдою.

Що ж буде з добросовісною підозрюваною?

Чи готова вона відповісти за свій вчинок перед законом?

Запевняє: зроду б не наважилася прийти з зізнанням, якби не їх дільничний.

Мовляв, він правоохоронець з великої літери і в першу чергу соромно перед ним. Уявляєте!

В чому ж секрет цього поліцейського?

І чому, на відміну від інших колег, злочинці до нього приходять самі?