Авторитета «Сухого» застрелили в стоматологическом кресле в курортной Яремче

Открытое нападение без предупреждения.

В курортной Яремче расстреляли пациента прямо в стоматологическом кресле.

Киллер ворвался прямо в кабинет и стал варить из оружия.

Его жертва — 42-летний криминальный авторитет по прозвищу «Сухой». Также по теме: Как добросовестная воровка чистосердечно сдалась в руки авторитетного участкового на Харьковщине

Врачи и работники клиники даже вскрикнуть не успели, все произошло столь стремительно и неожиданно.

Так же быстро наемник и убежал.

Чем известен убитый?

За что могли с ним поквитаться?

И куда девался киллер в лыжном костюме? Волосы дыбом.