seach
ICTV - Разом краще

Video: Авторитета «Сухого» застрелили в стоматологическом кресле в курортной Яремче

Открытое нападение без предупреждения. В курортной Яремче расстреляли пациента прямо в стоматологическом кресле. Киллер ворвался прямо в кабинет и стал варить из оружия. Его жертва - 42-летний криминальный авторитет по прозвищу "Сухой". [read_more_news] Врачи и работники клиники даже вскрикнуть не успели, все произошло столь стремительно и неожиданно. Так же быстро наемник и убежал. Чем известен убитый? За что могли с ним поквитаться? И куда девался киллер в лыжном костюме? Волосы дыбом.

Авторитета «Сухого» застрелили в стоматологическом кресле в курортной Яремче
0 Комментировать

Открытое нападение без предупреждения.

В курортной Яремче расстреляли пациента прямо в стоматологическом кресле.

Киллер ворвался прямо в кабинет и стал варить из оружия.

Его жертва — 42-летний криминальный авторитет по прозвищу «Сухой». Также по теме: Как добросовестная воровка чистосердечно сдалась в руки авторитетного участкового на Харьковщине

Врачи и работники клиники даже вскрикнуть не успели, все произошло столь стремительно и неожиданно.

Так же быстро наемник и убежал.

Чем известен убитый?

За что могли с ним поквитаться?

И куда девался киллер в лыжном костюме? Волосы дыбом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Авторитета «Сухого» застрелили в стоматологическом кресле в курортной Яремче / 15.02.2022 19:45
15.02.2022 19:45

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь