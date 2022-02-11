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Video: Кров з шиї била струменем! Моторошний трилер з Білої Церкви

Моторошний трилер, який розігрався у Білій Церкві, навіть уявити страшно! Закривавлений чоловік бігає будинком і благає про допомогу. При цьому з його шиї невпинно ллється кров, а буквально на останньому подиху йому нарешті відчиняють двері.[read_more_news] Кого ж це вбили у них під носом?! Місцеві мешканці навіть до кінця не розуміють! І взагалі, бояться говорити про ту страшну розправу.

Кров з шиї била струменем! Моторошний трилер з Білої Церкви
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Моторошний трилер, який розігрався у Білій Церкві, навіть уявити страшно!

Закривавлений чоловік бігає будинком і благає про допомогу.

При цьому з його шиї невпинно ллється кров, а буквально на останньому подиху йому нарешті відчиняють двері. Також по темі: Доброта може вбити - розправа над чоловіком під Білою Церквою

Кого ж це вбили у них під носом?!

Місцеві мешканці навіть до кінця не розуміють!

І взагалі, бояться говорити про ту страшну розправу.

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ICTV / Надзвичайні новини / Кров з шиї била струменем! Моторошний трилер з Білої Церкви / 11.02.2022 19:56
11.02.2022 19:56

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