Кров з шиї била струменем! Моторошний трилер з Білої Церкви

Моторошний трилер, який розігрався у Білій Церкві, навіть уявити страшно!

Закривавлений чоловік бігає будинком і благає про допомогу.

При цьому з його шиї невпинно ллється кров, а буквально на останньому подиху йому нарешті відчиняють двері. Також по темі: Доброта може вбити - розправа над чоловіком під Білою Церквою

Кого ж це вбили у них під носом?!

Місцеві мешканці навіть до кінця не розуміють!

І взагалі, бояться говорити про ту страшну розправу.