Кровь из шеи била струей! Жуткий триллер из Белой Церкви

Жуткий триллер, разыгравшийся в Белой Церкви, даже представить страшно!

Окровавленный мужчина бегает по дому и умоляет о помощи.

При этом из его шеи непрестанно льется кровь, а буквально на последнем дыхании ему наконец-то открывают дверь. Также по теме: Доброта может убить – расправа над мужчиной под Белой Церковью

Кого же это убили у них под носом?

Местные жители даже до конца не понимают!

И вообще боятся говорить о той страшной расправе.