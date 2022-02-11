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Video: Кровь из шеи била струей! Жуткий триллер из Белой Церкви

Жуткий триллер, разыгравшийся в Белой Церкви, даже представить страшно! Окровавленный мужчина бегает по дому и умоляет о помощи. При этом из его шеи непрестанно льется кровь, а буквально на последнем дыхании ему наконец-то открывают дверь.[read_more_news] Кого же это убили у них под носом? Местные жители даже до конца не понимают! И вообще боятся говорить о той страшной расправе.

Кровь из шеи била струей! Жуткий триллер из Белой Церкви
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Жуткий триллер, разыгравшийся в Белой Церкви, даже представить страшно!

Окровавленный мужчина бегает по дому и умоляет о помощи.

При этом из его шеи непрестанно льется кровь, а буквально на последнем дыхании ему наконец-то открывают дверь. Также по теме: Доброта может убить – расправа над мужчиной под Белой Церковью

Кого же это убили у них под носом?

Местные жители даже до конца не понимают!

И вообще боятся говорить о той страшной расправе.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Кровь из шеи била струей! Жуткий триллер из Белой Церкви / 11.02.2022 19:56
11.02.2022 19:56

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