Доброта может убить – расправа над мужчиной под Белой Церковью

Били руками и ногами, а потом еще и душили электропроводом!

Просто бесчеловечная история случилась в маленьком городке под Белой Церковью.

Представьте! Хозяин квартиры любезно пригласил к себе знакомых, а они его отблагодарили – жестоко поиздевались и просто ушли. Также по теме: Продавали мед и смерть! На Львовщине парочка поиздевалась над одинокой женщиной

Соседи теперь не могут спать спокойно!

Александр Храпач был на месте жутких событий.