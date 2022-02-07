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Video: Доброта может убить – расправа над мужчиной под Белой Церковью

Били руками и ногами, а потом еще и душили электропроводом! Просто бесчеловечная история случилась в маленьком городке под Белой Церковью. Представьте! Хозяин квартиры любезно пригласил к себе знакомых, а они его отблагодарили – жестоко поиздевались и просто ушли.[read_more_news] Соседи теперь не могут спать спокойно! Александр Храпач был на месте жутких событий.  

Доброта может убить – расправа над мужчиной под Белой Церковью
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Били руками и ногами, а потом еще и душили электропроводом!

Просто бесчеловечная история случилась в маленьком городке под Белой Церковью.

Представьте! Хозяин квартиры любезно пригласил к себе знакомых, а они его отблагодарили – жестоко поиздевались и просто ушли. Также по теме: Продавали мед и смерть! На Львовщине парочка поиздевалась над одинокой женщиной

Соседи теперь не могут спать спокойно!

Александр Храпач был на месте жутких событий.

 

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ICTV / Чрезвычайные новости / Доброта может убить – расправа над мужчиной под Белой Церковью / 07.02.2022 20:00
07.02.2022 20:00

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