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Video: Доброта може вбити – розправа над чоловіком під Білою Церквою

Били руками й ногами, а потім ще й душили електродротом! Просто нелюдська історія трапилась у маленькому містечку під Білою Церквою. Уявіть! Господар квартири люб'язно запросив до себе знайомих, а вони йому віддячили – жорстоко познущалися та просто пішли геть.[read_more_news] Сусіди тепер не можуть спати спокійно! Олександр Храпач був на місці моторошних подій.

Доброта може вбити – розправа над чоловіком під Білою Церквою
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Били руками й ногами, а потім ще й душили електродротом!

Просто нелюдська історія трапилась у маленькому містечку під Білою Церквою.

Уявіть! Господар квартири люб’язно запросив до себе знайомих, а вони йому віддячили – жорстоко познущалися та просто пішли геть. Також по темі: Продавали мед і смерть! На Львівщині парочка познущалась із самотньої жінки

Сусіди тепер не можуть спати спокійно!

Олександр Храпач був на місці моторошних подій.

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ICTV / Надзвичайні новини / Доброта може вбити – розправа над чоловіком під Білою Церквою / 07.02.2022 20:00
07.02.2022 20:00

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