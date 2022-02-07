Доброта може вбити – розправа над чоловіком під Білою Церквою

Били руками й ногами, а потім ще й душили електродротом!

Просто нелюдська історія трапилась у маленькому містечку під Білою Церквою.

Уявіть! Господар квартири люб’язно запросив до себе знайомих, а вони йому віддячили – жорстоко познущалися та просто пішли геть. Також по темі: Продавали мед і смерть! На Львівщині парочка познущалась із самотньої жінки

Сусіди тепер не можуть спати спокійно!

Олександр Храпач був на місці моторошних подій.