Король бездоріжжя – назване місто найгірших доріг в Україні

Місто найгірших в Україні доріг!

Там через глибокі ями та вибоїни автомобілісти масово пробивають колеса і, як стемніє, сигналізують про це увімкненою аварійкою на узбіччях.

Мова про Рівне, де зі снігом, схоже, зійшов і асфальт. Також по темі: Наслідки ігор з долею на дорозі жахають - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Не набагато краща ситуація і на шляхах за межами міста.

Навіть на міжнародній трасі Київ – Чоп, і там їздити подекуди не те що ризиковано, а навіть небезпечно.

Це визнають як патрульні, так і самі шляховими.

Тож що сталося з асфальтом і як водіям, які потрапили в халепу на жахливій дорозі, відшкодувати збитки?

Розбирався Павло Шамшин.