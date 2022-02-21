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Video: Король бездоріжжя – назване місто найгірших доріг в Україні

Місто найгірших в Україні доріг! Там через глибокі ями та вибоїни автомобілісти масово пробивають колеса і, як стемніє, сигналізують про це увімкненою аварійкою на узбіччях. Мова про Рівне, де зі снігом, схоже, зійшов і асфальт.[read_more_news] Не набагато краща ситуація і на шляхах за межами міста. Навіть на міжнародній трасі Київ – Чоп, і там їздити подекуди не те що ризиковано, а навіть небезпечно. Це визнають як патрульні, так і самі шляховими. Тож що сталося з асфальтом і як водіям, які потрапили в халепу на жахливій дорозі, відшкодувати збитки? Розбирався Павло Шамшин.

Король бездоріжжя – назване місто найгірших доріг в Україні
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Місто найгірших в Україні доріг!

Там через глибокі ями та вибоїни автомобілісти масово пробивають колеса і, як стемніє, сигналізують про це увімкненою аварійкою на узбіччях.

Мова про Рівне, де зі снігом, схоже, зійшов і асфальт. Також по темі: Наслідки ігор з долею на дорозі жахають - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Не набагато краща ситуація і на шляхах за межами міста.

Навіть на міжнародній трасі Київ – Чоп, і там їздити подекуди не те що ризиковано, а навіть небезпечно.

Це визнають як патрульні, так і самі шляховими.

Тож що сталося з асфальтом і як водіям, які потрапили в халепу на жахливій дорозі, відшкодувати збитки?

Розбирався Павло Шамшин.

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ICTV / Надзвичайні новини / Король бездоріжжя – назване місто найгірших доріг в Україні / 21.02.2022 19:37
21.02.2022 19:37

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