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Video: Король бездорожья — назван город самых плохих дорог в Украине

Город наихудших в Украине дорог! Там через глубокие ямы автомобилисты массово пробивают колеса и, как стемнеет, сигнализируют об этом включенной аварийкой на обочинах. Речь о Ровно, где со снегом, похоже, сошел и асфальт. Ненамного лучше ситуация и на путях за пределами города.[read_more_news] Даже на международной трассе Киев – Чоп, и там ездить кое-где не только рискованно, а даже опасно. Так что случилось с асфальтом и как водителям, попавшим в беду на ужасной дороге, возместить ущерб? Разбирался Павел Шамшин.

Король бездорожья — назван город самых плохих дорог в Украине
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Город наихудших в Украине дорог!

Там через глубокие ямы автомобилисты массово пробивают колеса и, как стемнеет, сигнализируют об этом включенной аварийкой на обочинах.

Речь о Ровно, где со снегом, похоже, сошел и асфальт.

Ненамного лучше ситуация и на путях за пределами города. Также по теме: Последствия игр с судьбой на дороге ужасают - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Даже на международной трассе Киев – Чоп, и там ездить кое-где не только рискованно, а даже опасно.

Так что случилось с асфальтом и как водителям, попавшим в беду на ужасной дороге, возместить ущерб?

Разбирался Павел Шамшин.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Король бездорожья — назван город самых плохих дорог в Украине / 21.02.2022 19:37
21.02.2022 19:37

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