Король бездорожья — назван город самых плохих дорог в Украине

Город наихудших в Украине дорог!

Там через глубокие ямы автомобилисты массово пробивают колеса и, как стемнеет, сигнализируют об этом включенной аварийкой на обочинах.

Речь о Ровно, где со снегом, похоже, сошел и асфальт.

Ненамного лучше ситуация и на путях за пределами города. Также по теме: Последствия игр с судьбой на дороге ужасают - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Даже на международной трассе Киев – Чоп, и там ездить кое-где не только рискованно, а даже опасно.

Так что случилось с асфальтом и как водителям, попавшим в беду на ужасной дороге, возместить ущерб?

Разбирался Павел Шамшин.